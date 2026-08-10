Ángel de Brito destrozó a Pampita y la cruzó por sus separaciones: "Es insoportable con los novios"

Además, el periodista recordó otros momentos en los que Pampita quedó expuesta públicamente a raíz de situaciones relacionadas con sus parejas. En ese sentido, mencionó su conflicto con Roberto García Moritán y aseguró que, en aquella oportunidad, la modelo también había tenido una fuerte reacción frente a lo que se contaba en los medios.

Luego, De Brito volvió a cuestionar la postura de Pampita frente a la prensa y apuntó contra lo que considera una actitud de victimización por parte de la modelo: "Me parece que es una caradura. De la China (Suárez) también se habla todos los días de Icardi y no se separa por lo que dicen los medios. Me parece que ella pone la culpa afuera, elige hacerse la pobrecita: 'Yo que juntaba las moneditas para el bondi, los medios son malitos y me perjudican'. La gente se separa por la vida, por los vínculos. Ella es insoportable con los novios, muy intensa".

"Tenés 50 años, Pampita, relajá un poco. Tenés una relación adulta, y no esperes el príncipe azul, porque no existe", agregó picante.

Por otro lado, De Brito puso el foco en la manera en la que algunas figuras públicas deciden exponer su intimidad y señaló que, en muchos casos, existe una relación directa entre la vida privada y el negocio del espectáculo. "Algunos famosos piensan que todo lo tienen que debatir en público. Tienen muy naturalizado que tienen que hablar de que se van a casar, del bautismo, del hijo, que se separaron, no es normal eso, después ellos lucran, como Pampita, con su vida. Hacen el reality, te venden 125 cosas por las redes usando su vida privada", sostuvo.

Por último, Ángel comparó la exposición mediática de Pampita con la de la China, a quien también mencionó en relación con la cobertura que recibe por su vínculo con Mauro Icardi. Si bien aclaró que no las compara y que históricamente se considera “team Pampita”, destacó la manera en la que la China decide manejar su privacidad. "La China no hizo un reality vendido en una plataforma contando su vida. Es más ustedes la van a buscar todo el tiempo y no les habla, les pasa por adelante, dice permiso y chau, la corta ahí. No es que se hace el agradable. Mirá que tengo muchas cosas para criticarle, pero no finge ser buena, simpática y cuenta sus cosas . No las comparo porque soy team Pampita toda la vida. Una cosa es una cosa y otra es otra", cerró.

Cómo fue el tenso cruce de Yanina Latorre y Pampita por la separación de Pico Mónaco

El sábado, en el regreso de PH Podemos Hablar, Yanina Latorre y Pampita se ubicaron en el centro del estudio y fueron protagonistas de un mano a mano en el que reflexionaron sobre la fama y la exposición mediática.

La modelo y la conductora tuvieron un cruce intenso con Andy Kusnetzoff como moderador. "¿Por qué te molesta tanto cuando contamos una separación tuya?", le planteó Yanina Latorre.

Pampita explicó cómo atraviesa esos momentos personales: “No me molesta. A veces yo estoy descolocada, y yo estoy con mi propia carga emocional. Ya estoy viendo cómo hago, estoy tratando de salir a la calle, me maquillo en mi casa para salir decente, no dormí toda la noche. Como que toda esa situación no estoy bien yo para enfrentarlo y dar mi mejor versión. Es todo un esfuerzo salir, explicar, contestar”.

La modelo agregó que su reacción suele ser malinterpretada: “Entiendo el juego, hace más de dos décadas que estoy en esto. No me enojo, capaz lo interpretan de enojo, pero yo estoy lidiando con mi propio dolor y capaz esos días me hubiera gustado estar tres semanas tirada en la cama, pero tengo que salir a laburar, tengo que levantarme”.

En ese punto, la periodista recordó la separación de Pampita con Pico Mónaco, ocurrida años atrás, y la modelo sostuvo que la presión mediática terminó afectando la relación.

"Esa semana habían sido una reverenda mie... y me habían dado palo toda la semana", expresó Pampita. Yanina defendió su rol periodístico: “No era palo, era contar una separación, no es contra vos”.

La modelo retrucó con firmeza: “No, pero no estaba separada. Es más, creo que me terminé separando de cómo lo mediático estaba siendo tan pesado con esa relación. Era una relación que le ponían muchas horas de tele y la estaban arruinando, los medios la estaban arruinando. Fue uno de los detonantes”.