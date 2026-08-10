MasterChef Celebrity: Yanina Latorre reveló los nombres de los famosos que se suman al reality

Mientras tanto, otro de los nombres que genera expectativa es el de L-Gante. Según contó Yanina, el cantante se encuentra en plena negociación y estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con la producción.

Por último, Yanina mencionó a una figura que estaría prácticamente lista para formar parte del reality, aunque todavía falta un paso clave para que su incorporación sea oficial. "Y otra que está casi como Juli Poggio, que ya arregló todo el sueldo, condiciones, pero que todavía no puso el gancho, pero ya está, la señora Edith Hermida", cerró.

Qué figura quiere Wanda Nara para MasterChef Celebrity

La cuenta regresiva para el regreso de MasterChef Celebrity ya está en marcha y, mientras el exitoso ciclo culinario de Telefe se prepara para su nueva edición, comenzaron a circular varios nombres que podrían integrar el elenco. En ese contexto, Ángel de Brito sorprendió al revelar quién sería una de las figuras que Wanda Nara quiere sumar al reality, cuyas grabaciones arrancarían en septiembre.

La primicia se conoció este viernes en LAM (América TV), cuando el conductor lanzó uno de sus clásicos enigmáticos que siempre generan expectativa entre los televidentes. Tras mantener unos segundos de suspenso, finalmente anunció: "¿A quién quiere la señorita Wanda Nara como participante de MasterChef? A la señora Laura Ubfal".

El dato dejó boquiabiertas a las angelitas presentes en el estudio e incluso a la propia Laura Ubfal, que no ocultó su sorpresa al escuchar su nombre como posible candidata para sumarse al certamen gastronómico.

Apenas se dio a conocer la noticia, las panelistas alentaron a la periodista para que, si la propuesta se concreta, acepte el desafío. "¡Me encanta!", celebraron desde el panel, imaginando a Ubfal en la competencia de cocina.

Ante la repercusión, la periodista respondió entre risas y aclaró que, por ahora, no hubo ningún contacto formal con la producción. “Gracias Wanda, ¡soy la tía! No hablé todavía”, comentó, dejando claro que nadie de Telefe se comunicó con ella para ofrecerle un lugar en el programa.

Además, Ubfal reconoció que, aunque agradece la mención, le resultaría difícil aceptar una eventual convocatoria porque la cocina no es su fuerte. Sin embargo, también admitió que la insistencia de Wanda podría cambiar las cosas, ya que la conductora suele lograr todo lo que se propone.

Cabe recordar que este viernes Wanda Nara viajó a Italia junto a su pareja, Martín Migueles, y la mayoría de sus hijos para disfrutar de unos días de descanso. Una vez que regrese, deberá enfocarse en los preparativos de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, proyecto que volverá a liderar junto al equipo de Telefe antes del inicio de las grabaciones.