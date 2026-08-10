En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
YPF
Gas
Sector energético

YPF le vendió a Edenor su participación en Metrogas por US$ 780 millones

La petrolera aceptó la oferta presentada por Edenor para desprenderse del 70% que poseía en la principal distribuidora de gas del país. La operación forma parte de su plan de reordenamiento de activos y concentración de inversiones en el desarrollo no convencional.

Banner Seguinos en google DESK
YPF aceptó la oferta presentada por Edenor para desprenderse del 70% que poseía en la principal distribuidora de gas del país. (Foto: archivo)

YPF aceptó la oferta presentada por Edenor para desprenderse del 70% que poseía en la principal distribuidora de gas del país. (Foto: archivo)

YPF confirmó la venta de su participación accionaria en Metrogas y MetroENERGÍA por US$ 780 millones. La compañía informó que aceptó la propuesta presentada por Edenor tras un proceso competitivo llevado adelante con el asesoramiento financiero de Citigroup.

Leé también RIGI: YPF presentó un proyecto de inversión por U$S 25.000 millones en Vaca Muerta
La iniciativa fue anunciada por Horacio Marín y apunta a acelerar el desarrollo del proyecto LLL Oil. (Foto: archivo)

La petrolera señaló que la oferta fue seleccionada luego de analizar las distintas propuestas recibidas durante la compulsa y destacó que la operación surgió de “un proceso competitivo y transparente”. El cierre definitivo de la transacción quedará sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas, entre ellas “la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y de las garantías de cumplimiento previstas”.


Todo esto se da en el marco de resultados históricos para YPF. La compañía ha presentado utilidades récord en el segundo trimestre, marcando un hito sin precedentes en su historia.

#YPF #Metrogas #Energía #Edenor">

La adquisición fue realizada a través de Edenor, empresa controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. De esta manera, el grupo empresario pasará a convertirse en el nuevo accionista controlante de Metrogas, luego de imponerse sobre las restantes ofertas presentadas por Central Puerto junto con Ecogas, MSU, Grupo Pierri y Litoral Gas.

La operación fue coordinada por el banco Citi y reunió a cinco interesados que llegaron a la instancia final tras completar la revisión de los estados contables y los activos de la compañía.

Edenor es una de las principales distribuidoras eléctricas del país y presta servicio a más de 3,4 millones de clientes en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La estrategia de YPF

Desde la compañía explicaron que la venta forma parte de su estrategia de reorganización de activos y de concentración de inversiones en el negocio de los hidrocarburos no convencionales.

En ese sentido, remarcaron que la desinversión apunta a “continuar optimizando su portafolio de activos y concentrando sus esfuerzos e inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta, con el objetivo de consolidarse como una compañía shale de clase mundial y avanzar en su transformación en un actor energético de escala global”.

Una empresa clave en la distribución de gas

Metrogas es la principal distribuidora de gas de la Argentina. La compañía abastece a unos 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado nacional.

Durante los últimos años registró una mejora en sus resultados financieros, con incrementos en la ganancia bruta y el resultado operativo, además de una reducción de su nivel de endeudamiento.

Ese desempeño le permitió volver a distribuir dividendos entre sus accionistas por primera vez desde 2001, en un contexto de recomposición tarifaria impulsada desde 2024.

En pocas palabras

  • YPF vendió: Su participación en Metrogas y MetroENERGÍA a Edenor por US$ 780 millones.
  • Adquisición estratégica: Edenor, controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, se convierte en el nuevo accionista controlante.
  • Plan de YPF: La desinversión se alinea con su estrategia de reordenamiento de activos y foco en el desarrollo de Vaca Muerta.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
YPF Gas Noticias A24 José Luis Manzano
Notas relacionadas
El presidente de YPF proyectó exportaciones de energía por USD 30.000 millones para 2031
Caso YPF: la Justicia de Nueva York volvió a fallar a favor de Argentina y rechazó un pedido de Burford
El riesgo país volvió a subir y superó los 460 puntos: qué pasó con las acciones y los bonos argentinos
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar