YPF le vendió a Edenor su participación en Metrogas por US$ 780 millones

Edenor es una de las principales distribuidoras eléctricas del país y presta servicio a más de 3,4 millones de clientes en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La estrategia de YPF

Desde la compañía explicaron que la venta forma parte de su estrategia de reorganización de activos y de concentración de inversiones en el negocio de los hidrocarburos no convencionales.

En ese sentido, remarcaron que la desinversión apunta a “continuar optimizando su portafolio de activos y concentrando sus esfuerzos e inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta, con el objetivo de consolidarse como una compañía shale de clase mundial y avanzar en su transformación en un actor energético de escala global”.

Una empresa clave en la distribución de gas

Metrogas es la principal distribuidora de gas de la Argentina. La compañía abastece a unos 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado nacional.

Durante los últimos años registró una mejora en sus resultados financieros, con incrementos en la ganancia bruta y el resultado operativo, además de una reducción de su nivel de endeudamiento.

Ese desempeño le permitió volver a distribuir dividendos entre sus accionistas por primera vez desde 2001, en un contexto de recomposición tarifaria impulsada desde 2024.