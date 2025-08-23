Truco para cultivar romero sin semillas y disfrutar de sus grandes beneficios

2. Preparar el esqueje
Sacá las hojas de la parte inferior (unos 2-3 cm), dejando limpio el tallo que será el que enraíce.
3. Enraizar en agua o tierra
-
En agua: colocá el tallo en un vaso con agua, sin sumergir las hojas. Cambiá el agua cada dos días. Vas a ver raíces en 2-3 semanas.
-
En tierra: plantalo directamente en una maceta con sustrato liviano y bien drenado. Mantené la tierra húmeda, sin encharcar. Luego cubrís la maceta con un plástico transparente o nylon para conservar la humedad.
4. Luz y temperatura
El romero necesita luz indirecta y temperatura templada (18-24 °C) hasta que las raíces estén bien formadas. Evitá el sol directo para que no se queme.
5. Trasplante a maceta
Cuando las raíces midan 3-5 cm o la planta empiece a brotar hojas nuevas, trasladala a una maceta más grande o al jardín. Usá tierra con buen drenaje y regá con moderación. Con poda ocasional y suficiente luz, tu romero crecerá frondoso y listo para cosechar hojas frescas, preparar infusiones o condimentar tus comidas.
Cuánto tarda en reproducirse
-
Por esqueje, las raíces aparecen en 2-3 semanas y la planta empieza a producir hojas nuevas en pocos días.
-
Desde semilla, pueden pasar 4-6 semanas para que broten los primeros tallos y varios meses hasta que la planta esté lista para trasplantar.
Trasplante del esqueje a maceta
Beneficios del té de romero
-
Mejora la digestión: estimula bilis y enzimas digestivas, aliviando acidez, pesadez o gases. Ideal después de comidas pesadas.
-
Cuida la salud intestinal: controla bacterias dañinas sin afectar las buenas, modulando la microbiota y reduciendo inflamación.
-
Estimula la memoria y concentración: aumenta el flujo sanguíneo cerebral, mejora la memoria y reduce el cansancio mental. Efecto ansiolítico leve.
-
Poder antioxidante: protege las células del estrés oxidativo y envejecimiento.
-
Mejora la circulación: estimula la circulación, oxigena tejidos y alivia piernas cansadas o calambres.
-
Efecto diurético suave: ayuda a eliminar líquidos retenidos y desinflama el organismo.
-
Propiedades antiinflamatorias y alivio de dolores: ayuda con dolores musculares, articulares, artritis, artrosis, cefaleas leves y inflamación intestinal leve.
-
Refuerza el sistema inmunológico: combate bacterias, hongos e infecciones comunes.
-
Apoya la salud del hígado: protege y estimula la función hepática, mejorando la detoxificación natural.
-
Contribuye al control del azúcar en sangre: mejora la sensibilidad a la insulina y reduce niveles de glucosa.
-
Beneficios para piel y cabello: favorece cicatrización, combate acné y psoriasis, estimula crecimiento capilar y previene alopecia. También ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.
-
Salud ocular: protege la retina del daño oxidativo, reduce inflamación ocular y mejora circulación en los vasos sanguíneos de los ojos.