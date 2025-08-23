Truco para cultivar romero sin semillas y disfrutar de sus grandes beneficios

2. Preparar el esqueje

Sacá las hojas de la parte inferior (unos 2-3 cm), dejando limpio el tallo que será el que enraíce.

3. Enraizar en agua o tierra

En agua: colocá el tallo en un vaso con agua, sin sumergir las hojas. Cambiá el agua cada dos días. Vas a ver raíces en 2-3 semanas.

En tierra: plantalo directamente en una maceta con sustrato liviano y bien drenado. Mantené la tierra húmeda, sin encharcar. Luego cubrís la maceta con un plástico transparente o nylon para conservar la humedad.

4. Luz y temperatura

El romero necesita luz indirecta y temperatura templada (18-24 °C) hasta que las raíces estén bien formadas. Evitá el sol directo para que no se queme.

5. Trasplante a maceta

Cuando las raíces midan 3-5 cm o la planta empiece a brotar hojas nuevas, trasladala a una maceta más grande o al jardín. Usá tierra con buen drenaje y regá con moderación. Con poda ocasional y suficiente luz, tu romero crecerá frondoso y listo para cosechar hojas frescas, preparar infusiones o condimentar tus comidas.

Cuánto tarda en reproducirse

Por esqueje, las raíces aparecen en 2-3 semanas y la planta empieza a producir hojas nuevas en pocos días.

Desde semilla, pueden pasar 4-6 semanas para que broten los primeros tallos y varios meses hasta que la planta esté lista para trasplantar.

Trasplante del esqueje a maceta

romero

Esperar a que tenga raíces Antes de trasplantar, el esqueje debe tener raíces visibles de 3 a 5 cm de largo. Si lo propagaste en agua, asegurate de que haya varias raíces firmes y blancas.

Preparar la maceta Elegí una maceta con buen drenaje , es decir, que tenga agujeros en la base. Llenala con tierra liviana y bien drenada. Una buena mezcla es tierra para macetas + arena o perlita .

Trasplantar con cuidado Sacá el esqueje del agua o del sustrato original con cuidado, evitando romper las raíces. Hacé un pequeño hueco en la tierra de la maceta y colocá el esqueje con las raíces extendidas. Cubrí suavemente con tierra sin compactarla demasiado.

Riego inicial Regá de manera moderada , solo para humedecer la tierra alrededor de las raíces. Evitá encharcar para que las raíces no se pudran.

Ubicación y cuidados posteriores Colocá la maceta en un lugar con luz indirecta mientras el esqueje se adapta, evitando sol directo fuerte los primeros días. Mantene la tierra ligeramente húmeda hasta que la planta se establezca. Cuando veas brotes nuevos y crecimiento activo, podés moverla a un lugar con más sol.



Beneficios del té de romero

romero-te