En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Romero
Beneficio
Huerta propia

Truco para cultivar romero sin semillas y disfrutar de sus grandes beneficios

Descubrí cómo cultivar romero en tu casa sin necesidad de semillas y aprovechá todos sus beneficios para la digestión, la memoria, la piel y mucho más. Con unos simples pasos y cuidados básicos, podés tener una planta aromática y medicinal lista para infusiones, cocina y bienestar.

Romero: la planta aromática que cuida tu salud

Romero: la planta aromática que cuida tu salud, mejora la memoria y da sabor a tus comidas.

El romero (Rosmarinus officinalis) es mucho más que una planta aromática para condimentar comidas: es un verdadero aliado natural para la salud y el bienestar. Desde tiempos antiguos se utiliza por sus propiedades medicinales, su efecto estimulante sobre la mente y su capacidad para mejorar distintos procesos del cuerpo. Tener romero en casa permite preparar infusiones, sazonar platos y aprovechar sus múltiples beneficios de forma directa y natural.

Leé también Té de romero: los 12 beneficios que tiene esta infusión poderosa
Con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y circulatorias, el té de romero se destaca por sus múltiples efectos positivos que van desde el bienestar digestivo hasta la salud cerebral y hepática.

Aunque se puede germinar desde semilla, el método más sencillo y rápido es mediante esquejes, pequeñas ramitas de romero que ya están vivas y saludables.

Cómo cultivar romero en casa de manera sencilla

como-cultivar-romero

1. Elegir el esqueje

Tomá una ramita joven y vigorosa, de unos 8 a 10 cm de largo, con varias hojas y sin manchas ni signos de enfermedad.

2. Preparar el esqueje

Sacá las hojas de la parte inferior (unos 2-3 cm), dejando limpio el tallo que será el que enraíce.

3. Enraizar en agua o tierra

  • En agua: colocá el tallo en un vaso con agua, sin sumergir las hojas. Cambiá el agua cada dos días. Vas a ver raíces en 2-3 semanas.

  • En tierra: plantalo directamente en una maceta con sustrato liviano y bien drenado. Mantené la tierra húmeda, sin encharcar. Luego cubrís la maceta con un plástico transparente o nylon para conservar la humedad.

4. Luz y temperatura

El romero necesita luz indirecta y temperatura templada (18-24 °C) hasta que las raíces estén bien formadas. Evitá el sol directo para que no se queme.

5. Trasplante a maceta

Cuando las raíces midan 3-5 cm o la planta empiece a brotar hojas nuevas, trasladala a una maceta más grande o al jardín. Usá tierra con buen drenaje y regá con moderación. Con poda ocasional y suficiente luz, tu romero crecerá frondoso y listo para cosechar hojas frescas, preparar infusiones o condimentar tus comidas.

Cuánto tarda en reproducirse

  • Por esqueje, las raíces aparecen en 2-3 semanas y la planta empieza a producir hojas nuevas en pocos días.

  • Desde semilla, pueden pasar 4-6 semanas para que broten los primeros tallos y varios meses hasta que la planta esté lista para trasplantar.

Trasplante del esqueje a maceta

romero

  • Esperar a que tenga raíces

    • Antes de trasplantar, el esqueje debe tener raíces visibles de 3 a 5 cm de largo.

    • Si lo propagaste en agua, asegurate de que haya varias raíces firmes y blancas.

  • Preparar la maceta

    • Elegí una maceta con buen drenaje, es decir, que tenga agujeros en la base.

    • Llenala con tierra liviana y bien drenada. Una buena mezcla es tierra para macetas + arena o perlita.

  • Trasplantar con cuidado

    • Sacá el esqueje del agua o del sustrato original con cuidado, evitando romper las raíces.

    • Hacé un pequeño hueco en la tierra de la maceta y colocá el esqueje con las raíces extendidas.

    • Cubrí suavemente con tierra sin compactarla demasiado.

  • Riego inicial

    • Regá de manera moderada, solo para humedecer la tierra alrededor de las raíces.

    • Evitá encharcar para que las raíces no se pudran.

  • Ubicación y cuidados posteriores

    • Colocá la maceta en un lugar con luz indirecta mientras el esqueje se adapta, evitando sol directo fuerte los primeros días.

    • Mantene la tierra ligeramente húmeda hasta que la planta se establezca.

    • Cuando veas brotes nuevos y crecimiento activo, podés moverla a un lugar con más sol.

Beneficios del té de romero

romero-te

  • Mejora la digestión: estimula bilis y enzimas digestivas, aliviando acidez, pesadez o gases. Ideal después de comidas pesadas.

  • Cuida la salud intestinal: controla bacterias dañinas sin afectar las buenas, modulando la microbiota y reduciendo inflamación.

  • Estimula la memoria y concentración: aumenta el flujo sanguíneo cerebral, mejora la memoria y reduce el cansancio mental. Efecto ansiolítico leve.

  • Poder antioxidante: protege las células del estrés oxidativo y envejecimiento.

  • Mejora la circulación: estimula la circulación, oxigena tejidos y alivia piernas cansadas o calambres.

  • Efecto diurético suave: ayuda a eliminar líquidos retenidos y desinflama el organismo.

  • Propiedades antiinflamatorias y alivio de dolores: ayuda con dolores musculares, articulares, artritis, artrosis, cefaleas leves y inflamación intestinal leve.

  • Refuerza el sistema inmunológico: combate bacterias, hongos e infecciones comunes.

  • Apoya la salud del hígado: protege y estimula la función hepática, mejorando la detoxificación natural.

  • Contribuye al control del azúcar en sangre: mejora la sensibilidad a la insulina y reduce niveles de glucosa.

  • Beneficios para piel y cabello: favorece cicatrización, combate acné y psoriasis, estimula crecimiento capilar y previene alopecia. También ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.

  • Salud ocular: protege la retina del daño oxidativo, reduce inflamación ocular y mejora circulación en los vasos sanguíneos de los ojos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Romero Beneficio
Notas relacionadas
Cuál es la planta de interiores que recomienda la NASA para eliminar las sustancias cancerígenas
Colectivos: cuál es la histórica línea que deja de existir en CABA
Dramático momento: la Corona de España y los detalles del funeral del Rey Juan Carlos I

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar