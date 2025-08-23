En vivo Radio La Red
Política
Victoria Villarruel
Mayra Mendoza
Red social X

"Dejá de bolsillear gente": picante cruce entre Victoria Villarruel y Mayra Mendoza

En medio del escándalo por los audios que revelan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la vicepresidenta Victoria Villarruel y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, mantuvieron acusaciones cruzadas.

"Dejá de bolsillear gente": picante cruce entre Victoria Villarruel y Mayra Mendoza

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, mantuvo un fuerte cruce con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en medio del escándalo por los audios que mencionan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que salpican a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

Todo comenzó cuando la referente de La Cámpora apuntó contra la titular del Senado al recordar un intercambio en redes sociales con el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo. “Nos gobierna una banda de corruptos. TODOS, comenzando por @JMilei @VickyVillarruel @KarinaMileiOk”, escribió.

La respuesta de Villarruel llegó con las horas: “Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación”, replicó ante las acusaciones de la candidata bonaerense de Fuerza Patria.

En los mensajes que difundió Mendoza, Spagnuolo escribió en 2020: “Siempre es lindo que te despierten con un beso, salvo que estés preso”. A lo que Villarruel le respondió en un tono de broma: “Vos aprovechá para depilarte las piernas así no lo pinchás”.

Por último, Mendoza volvió a responderle a Villarruel: "Lo que sos es terrible corrupta y amante de Videla. No te quiere nadie, ni en su propio rejunte".

Casanello prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia de Discapacidad

El juez federal Sebastián Casanello dictó este viernes la prohibición de la salida del país para Diego Spagnuolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos y la medida se extiende a otros funcionarios y empresarios. Además, en el escrito de la causa figura que también está denunciado Javier Milei por el abogado Gregorio Dalbón, ex letrado de Cristina Kirchner.

En ese contexto, el magistrado tomó esta resolución tras encontrar a Spagnuolo en una casa de Pilar, donde le secuestraron dos celulares, dinero (en un monto que no sería de consideración) y una máquina de contar billetes. Esto se sumó al análisis de los audios difundidos en los últimos días, donde el exfuncionario hablaba de supuestos retornos y negociaciones con laboratorios.

Además de Spagnuolo, la medida alcanzó a otros exfuncionarios y empresarios mencionados en la causa, incluyendo a los integrantes de la familia Kovalipker y a los responsables de la droguería Suizo-Argentina, quienes también tienen vedado salir del país mientras se avance en la investigación.

La decisión respondió a la necesidad de preservar la prueba y evitar cualquier riesgo de fuga, especialmente en un caso que involucra transferencias de dinero y documentación sensible vinculada a la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

