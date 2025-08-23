La feroz pelea de Luciano Castro y Gonzalo Heredia tras años de amistad: todos los detalles

Embed

"Para Luciano era muy incómodo, para él no podían seguir trabajando juntos. Entonces, él esperaba que Gonzalo Heredia diga, che, la corremos a Sabrina, ¿cómo arreglamos esto?", confió la periodista.

Al tiempo que agregó: "En ese momento que Luciano dice, ¿me bajo? Gonzalo no le dice, no, che, pará, vení. Quedate, vemos, hablamos con Sabrina. Que se baje ella, quedate vos. Y eso a Luciano le molestó y mucho. Se va de la obra de teatro, Sabrina queda. Lo que me dicen es que también, tanto Gonzalo como su mujer Brenda Gandini son más amigos de Sabrina y estaban más como del lado de Sabrina".

"La protegieron si querés o no saltaron, lo dejaron ir a Luciano ya Luciano eso le molestó mucho", aseguró entonces la integrante de Intrusos revelando así cuál fue el punto de quiebre que distanció desde ese momento y hasta la actualidad a Luciano Castro de Gonzalo Heredia.

Código rotos entre Gonzalo Heredia y Luciano Castro - captura Intrusos

Flor Vigna destrozó a Luciano Castro al recordar la separación: "Está loco, ayúdenlo"

Flor Vigna y Luciano Castro pusieron fin a su relación a comienzos de 2024 tras dos años y medio de noviazgo. La ruptura se confirmó en febrero, luego de varios meses de rumores sobre una crisis, y aunque ambos eligieron mantener el tema en reserva, la relación terminó en buenos términos.

Sin embargo, en una reciente entrevista con el ciclo Puro Show (El Trece), la cantante se mostró muy sincera al recordar aquel momento y reveló lo difícil que fue atravesar la separación.

"Si yo te cuento todo lo que me pasó, en vez de hablar de cosas que yo le estoy metiendo a la vida, disciplina y todo mi tiempo, voy a terminar con un cartelito acá. Si bien me hicieron altas maldades y pasó de todo, si te las cuento termino victimizándome y dándole de vuelta al chisme", expresó Vigna.

Embed

Con crudeza, agregó: "Hubo muy malos comportamientos en todo eso. Viví un recontra infierno. Hay una parte de mí que quisiera decir todo lo que me pasó y otra parte que piensa que no está bueno, porque sino van a hablar todo el tiempo de eso".

La artista también reveló cuándo fue la última vez que habló con el actor: “Luciano me llamó cuando estaba en España”. Consultada por el cronista sobre cómo fue ese contacto, respondió entre risas: “Está re loco, está re loco”.

Ya más seria, concluyó: “No te voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal y después entendí que todo sirve para aprender en esta vida. La conversación fue en buenos términos porque yo siempre los tengo. Está loco, ayúdenlo”.