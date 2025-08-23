A24.com

La feroz pelea de Luciano Castro y Gonzalo Heredia tras años de amistad: todos los detalles

Paula Varela reveló en Intrusos que los galanes que supieron ser grandes amigos más allá de la ficción, hoy no se pueden ni ver, y reveló qué pasó entre entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia.

23 ago 2025, 14:49
Cuando por estas horas Luciano Castro volvió a estar en el ojo de la tormenta tras las declaraciones de su expareja Flor Vigna, quien deslizó que "está loco" y precisa ayuda dando a entender lo mal que la pasó durante su relación con él, Paula Varela reveló en Intrusos (América TV) el desconocido motivo de su alejamiento de Gonzalo Heredia, con quien supo cultivar una verdadera amistad más allá de lo laboral.

Lo cierto es que los dos galanes eran los protagonistas masculinos de la obra teatral "Desnudos" -el último proyecto que compartieron-, y según reveló la periodista intrusa la amistad de los actores se resquebrajó cuando Castro se separó de Sabrina Rojas, la madre de sus dos hijos menores, que también formaba parte del elenco de la obra.

Tal parece que la ruptura fue bastante compleja, dado que Castro empezó a salir muy pronto con Flor Vigna, al tiempo que seguía compartiendo escenario con su exmujer. Si bien hicieron todo lo posible por sostener esta situación, habría sido más que incómodo no solamente para ellos sino también para todos sus compañeros de elenco.

Así las cosas, finalmente Luciano Castro tomó la decisión de bajarse del proyecto dada la tensión e incomodidad en los pasillos y camarines del teatro, del que a la vez era el productor junto con Heredia. Pero de acuerdo a la información de Varela, el musculoso habría dado ese paso esperando que su amigo saliera a bancarlo y prefiriese pedir que fuera Sabrina Rojas quien diera un paso al costado.

"Para Luciano era muy incómodo, para él no podían seguir trabajando juntos. Entonces, él esperaba que Gonzalo Heredia diga, che, la corremos a Sabrina, ¿cómo arreglamos esto?", confió la periodista.

Al tiempo que agregó: "En ese momento que Luciano dice, ¿me bajo? Gonzalo no le dice, no, che, pará, vení. Quedate, vemos, hablamos con Sabrina. Que se baje ella, quedate vos. Y eso a Luciano le molestó y mucho. Se va de la obra de teatro, Sabrina queda. Lo que me dicen es que también, tanto Gonzalo como su mujer Brenda Gandini son más amigos de Sabrina y estaban más como del lado de Sabrina".

"La protegieron si querés o no saltaron, lo dejaron ir a Luciano ya Luciano eso le molestó mucho", aseguró entonces la integrante de Intrusos revelando así cuál fue el punto de quiebre que distanció desde ese momento y hasta la actualidad a Luciano Castro de Gonzalo Heredia.

Código rotos entre Gonzalo Heredia y Luciano Castro - captura Intrusos

Flor Vigna destrozó a Luciano Castro al recordar la separación: "Está loco, ayúdenlo"

Flor Vigna y Luciano Castro pusieron fin a su relación a comienzos de 2024 tras dos años y medio de noviazgo. La ruptura se confirmó en febrero, luego de varios meses de rumores sobre una crisis, y aunque ambos eligieron mantener el tema en reserva, la relación terminó en buenos términos.

Sin embargo, en una reciente entrevista con el ciclo Puro Show (El Trece), la cantante se mostró muy sincera al recordar aquel momento y reveló lo difícil que fue atravesar la separación.

"Si yo te cuento todo lo que me pasó, en vez de hablar de cosas que yo le estoy metiendo a la vida, disciplina y todo mi tiempo, voy a terminar con un cartelito acá. Si bien me hicieron altas maldades y pasó de todo, si te las cuento termino victimizándome y dándole de vuelta al chisme", expresó Vigna.

Con crudeza, agregó: "Hubo muy malos comportamientos en todo eso. Viví un recontra infierno. Hay una parte de mí que quisiera decir todo lo que me pasó y otra parte que piensa que no está bueno, porque sino van a hablar todo el tiempo de eso".

La artista también reveló cuándo fue la última vez que habló con el actor: “Luciano me llamó cuando estaba en España”. Consultada por el cronista sobre cómo fue ese contacto, respondió entre risas: “Está re loco, está re loco”.

Ya más seria, concluyó: “No te voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal y después entendí que todo sirve para aprender en esta vida. La conversación fue en buenos términos porque yo siempre los tengo. Está loco, ayúdenlo”.

