En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Pan
Queso
Cocina

Truco para preparar un pan de queso esponjoso y delicioso en simples pasos

Con pocos ingredientes, se puede lograr un pan casero con queso fundido, dorado por fuera y cremoso por dentro.

El pan de queso se puede lograr en simples pasos.

El pan de queso se puede lograr en simples pasos.

No hace falta horno ni horas de preparación para disfrutar de un pan casero con queso fundido, dorado por fuera y cremoso por dentro, listo en apenas minutos.

Leé también Pan dulce casero: la receta de Paulina Cocina para hacerlo en simples pasos
Receta de pan dulce casero: una opción ideal para disfrutar en familia durante las Fiestas.

Ideal para desayunos, meriendas o un snack improvisado, se necesita 250 gramos de harina común 0000, 160 mililitros de agua, 5 gramos de sal, 3 gramos de levadura seca (o 9 g de levadura fresca) y 8 fetas de queso.

La masa se obtiene mezclando la harina con la levadura y la sal, incorporando el agua hasta formar una consistencia homogénea. Las fetas de queso se colocan en el centro de la masa estirada, y se pueden combinar con distintos tipos de queso, hierbas secas o semillas para aportar sabor y textura. La cantidad de sal puede ajustarse según el tipo de queso elegido.

Preparación del pan de queso

WhatsApp Image 2026-01-29 at 15.24.30

  • Mezclar la harina con la levadura y la sal, agregando el agua hasta formar una masa uniforme.

  • Dejar reposar la masa brevemente para que leve (unos 15–20 minutos). Para una versión más rápida, se puede cocinar inmediatamente, aunque la textura será más compacta.

  • Estirar la masa y colocar las 8 fetas de queso en el centro, cerrando cuidadosamente para formar un pan relleno.

  • Cocinar en sartén a fuego medio, tapada, durante 3–5 minutos por cada lado, hasta que la superficie quede dorada y el interior cremoso.

Consejos para que salga perfecto:

  • Tapar la sartén ayuda a que el queso se funda y la masa se cocine de manera uniforme.

  • Se puede usar cualquier queso que funda bien (muza, gouda, cheddar, cremoso).

  • Para darle más sabor, añadir hierbas secas, semillas o incluso un poco de pimienta negra.

  • Si se busca un pan más esponjoso, respetar el tiempo de levado; si se quiere rápido, puede cocinarse inmediatamente, aunque el resultado será más compacto.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pan Queso Recetas
Notas relacionadas
El secreto para lograr un pan de miga casero perfecto que no se desarma
La ciencia puso fin a un mito sobre lo que ocurre después de la muerte
El dinero empieza a moverse: los signos que pueden atraer abundancia desde hoy

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar