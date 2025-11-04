Pan dulce casero: la receta de Paulina Cocina para hacerlo en simples pasos

Ingredientes para el pan dulce

pan-dulce

Para dos panes de ½ kilo o uno de 1 kilo

Masa previa

2 cucharadas de harina

1 cucharada de azúcar

1 chorrito de leche tibia

30 g de levadura fresca

Masa principal

500 g de harina 000

2 huevos

200 cc de leche tibia

1 cucharadita de sal

60 g de azúcar (100 g si se prefiere más dulce)

80 g de manteca

1 cucharadita de esencia de vainilla

Opcional: esencia de azahar o panettone

Relleno (a elección)

Pasas remojadas en coñac, nueces, almendras, frutas abrillantadas o quinotos en almíbar.

Para el glaseado

Azúcar impalpable, jugo de limón y unas gotas de agua.

Pan dulce casero: cómo elaborarlo en simples pasos

pan-dulce-casero-paulina-cocina-iijpg

1. Activar la levadura.

En un recipiente, mezclar la levadura con la leche tibia, el azúcar y la harina. Dejar reposar tapado durante unos 15 minutos, hasta que espume.

2. Preparar la masa principal.

En un bol grande, colocar la harina, la sal, el azúcar, la manteca pomada, los huevos y la esencia. Incorporar la mezcla previa de levadura y amasar hasta lograr una masa lisa. Cubrir con un repasador y dejar leudar en un lugar cálido durante una hora.

3. Incorporar los frutos secos y las frutas.

Desgasificar la masa, estirarla ligeramente y agregar el relleno elegido. Integrar con suavidad para distribuirlo de forma pareja. Colocar la masa en moldes de papel o metálicos, llenando hasta la mitad.

4. Leudar y hornear.

Dejar reposar nuevamente hasta que duplique su volumen. Llevar a horno medio (180 °C) durante 40 a 50 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y al insertar un palillo, salga seco.

5. Decorar.

Una vez frío, cubrir con glaseado preparado con azúcar impalpable, jugo de limón y unas gotas de agua. Decorar con frutas o almendras a gusto.