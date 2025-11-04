Pan dulce casero: la receta de Paulina Cocina para hacerlo en simples pasos
El clásico de las Fiestas tiene su versión casera, fácil de preparar y delicioso. Paso a paso, cómo elaborar el pan dulce en casa con la receta de Paulina Cocina.
Receta de pan dulce casero: una opción ideal para disfrutar en familia durante las Fiestas.
El pan dulce en la Argentina es sinónimo de Navidad. Su historia se remonta a la Italia del siglo XV, cuando en la ciudad de Milán, el tradicional panettone era una masa esponjosa con frutas y frutos secos que, en ese entonces, solo podían disfrutar las familias acaudaladas debido al elevado costo de sus ingredientes.
El pan dulce llegó hacia fines del siglo XIX a las mesas argentinas de la mano de Leone Antonio Marcolla, primo del dueño de una confitería ubicada en pleno centro porteño. Con el paso del tiempo, el producto se popularizó y hoy es un clásico que suele estar siempre presente para las Fiestas.
Si bien muchos son entregados en las cajas navideñas laborales y otros se pueden comprar en panaderías donde suelen ser artesanales, la opción de prepararlo en casa sigue siendo una buena alternativa para disfrutar de un pan dulce fresco, aromático y personalizado a gusto de cada familia.
A continuación, una receta práctica de Paulina Cocina para elaborarlo con una masa suave y esponjosa.
Ingredientes para el pan dulce
Para dos panes de ½ kilo o uno de 1 kilo
Masa previa
2 cucharadas de harina
1 cucharada de azúcar
1 chorrito de leche tibia
30 g de levadura fresca
Masa principal
500 g de harina 000
2 huevos
200 cc de leche tibia
1 cucharadita de sal
60 g de azúcar (100 g si se prefiere más dulce)
80 g de manteca
1 cucharadita de esencia de vainilla
Opcional: esencia de azahar o panettone
Relleno (a elección)
Pasas remojadas en coñac, nueces, almendras, frutas abrillantadas o quinotos en almíbar.
Para el glaseado
Azúcar impalpable, jugo de limón y unas gotas de agua.
Pan dulce casero: cómo elaborarlo en simples pasos
1. Activar la levadura.
En un recipiente, mezclar la levadura con la leche tibia, el azúcar y la harina. Dejar reposar tapado durante unos 15 minutos, hasta que espume.
2. Preparar la masa principal.
En un bol grande, colocar la harina, la sal, el azúcar, la manteca pomada, los huevos y la esencia. Incorporar la mezcla previa de levadura y amasar hasta lograr una masa lisa. Cubrir con un repasador y dejar leudar en un lugar cálido durante una hora.
3. Incorporar los frutos secos y las frutas.
Desgasificar la masa, estirarla ligeramente y agregar el relleno elegido. Integrar con suavidad para distribuirlo de forma pareja. Colocar la masa en moldes de papel o metálicos, llenando hasta la mitad.
4. Leudar y hornear.
Dejar reposar nuevamente hasta que duplique su volumen. Llevar a horno medio (180 °C) durante 40 a 50 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y al insertar un palillo, salga seco.
5. Decorar.
Una vez frío, cubrir con glaseado preparado con azúcar impalpable, jugo de limón y unas gotas de agua. Decorar con frutas o almendras a gusto.