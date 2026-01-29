Donald Trump ordenó reabrir el espacio aéreo sobre Venezuela y habilitó el regreso de vuelos desde EEUU

7U26CNO4VFGTHN4TNVTMUCJV44 American Airlines evalúa retomar sus vuelos diarios a Venezuela (REUTERS)

También destacó que personas que residían en el país y desean regresar, o viajar de visita, podrán hacerlo nuevamente.

Aerolíneas y reapertura de vuelos

En paralelo al anuncio presidencial, American Airlines informó que evalúa retomar sus vuelos diarios a Venezuela, una decisión que quedará sujeta a la autorización del Gobierno de Estados Unidos y a análisis adicionales de seguridad.

La compañía había suspendido todas sus operaciones en 2019, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) cerró las rutas de aerolíneas estadounidenses hacia Venezuela y emitió reiteradas advertencias sobre la “situación potencialmente peligrosa” del espacio aéreo.

La medida coincide con pasos preliminares para restablecer la presencia diplomática estadounidense en Caracas. Esta semana, el Departamento de Estado notificó al Congreso que avanza con un enfoque por fases para reanudar operaciones limitadas de la embajada.

En cartas enviadas a comités de la Cámara de Representantes y del Senado, el organismo informó su intención de desplegar personal temporal para cumplir funciones diplomáticas selectas. “Estamos escribiendo para notificar al comité la intención del Departamento de Estado de implementar un enfoque por fases para potencialmente reanudar las operaciones de la Embajada en Caracas”, señala el texto citado por The Associated Press.

El trasfondo del cierre aéreo y las sanciones

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela colapsaron en 2019, cuando Washington endureció sanciones, cerró su sede diplomática y emitió advertencias de viaje para sus ciudadanos. Desde entonces, la FAA renovó en varias oportunidades su alerta para aeronaves civiles, citando riesgos vinculados a la actividad militar en la región.

El cierre del espacio aéreo respondió tanto a razones de seguridad como a la estrategia de presión sobre el régimen chavista, acusado por la administración Trump de liderar el “Cartel de los Soles” y de utilizar la estructura estatal para narcotráfico y corrupción.

El presidente norteamericano aseguró que la instrucción fue comunicada a la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez.

En ese contexto, el incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, con operaciones de interdicción y una flotilla naval, elevó la tensión regional durante los últimos meses, como parte de la estrategia antinarcóticos de Washington.

Un primer paso hacia la normalización

Tras la caída de Maduro y el inicio del proceso de transición, la Casa Blanca comenzó a revisar sus políticas restrictivas y a explorar una normalización progresiva del vínculo bilateral. La reapertura del espacio aéreo es considerada un primer paso clave para recuperar la conectividad, reactivar negocios y facilitar el contacto de la diáspora venezolana con sus familias y trámites consulares.