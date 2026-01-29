El inesperado detalle de Wanda Nara con Esther Goris que la dejó sin palabras: "Me regaló..."

Embed

Cómo fue el paso de Esther Goris por MasterChef Celebrity

Durante su visita a Intrusos (América TV), Esther Goris se refirió sin rodeos a su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) y compartió una mirada tan sincera como autocrítica sobre la experiencia. “Tuve una carrera construida en cuatro décadas y terminada en dos semanas de MasterChef ”, lanzó con ironía, dejando en claro el impacto que tuvo su participación en el reality gastronómico.

Con la franqueza que la caracteriza, la actriz también se refirió a las condiciones en las que cocinaba y al inesperado rol del público: “Era muy modesta mi cocina y yo pensaba que el juicio terrible iba a ser de los tres chefs, pero no, mis jueces más severos estaban en Instagram con pantuflas ”.

En esa misma línea, sumó detalles sobre los comentarios negativos que debió enfrentar. “Tuve muchos haters que me decían que cocinaba mal, que me levante los anteojos y que me ate el pelo”, recordó, evidenciando el nivel de exposición al que se vio sometida durante su paso por el certamen.

“Yo pensaba que esto era con más ayuda porque le había dicho a mi representante que no sabía cocinar nada y él me dijo: ‘Esther, es un programa de televisión ’”, explicó.

Por último, relató cómo fue adaptarse a la dinámica del ciclo una vez dentro del estudio. Tras contar que al comenzar le aclararon que debía resolver todo por su cuenta, concluyó: “Yo preguntaba qué vamos a cocinar y me decían que me enteraba cuando estaba en el piso”.