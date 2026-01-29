A24.com

El inesperado detalle de Wanda Nara con Esther Goris que la dejó sin palabras: "Me regaló..."

Luego de su reciente eliminación de MasterChef Celebrity, Esther Goris estuvo en Intrusos y reveló que Wanda Nara tuvo con ella un gesto que la marcó de gran manera.

29 ene 2026, 16:53
Esther Goris tuvo un paso breve pero llamativo por MasterChef Celebrity (Telefe). Con su carácter desbordante y espontáneo, intentó imprimirle una cuota extra de frescura y alegría a un reality ya consolidado, que transita sus últimas semanas al aire.

Tal fue su impacto que, más allá de lo culinario, logró forjar un vínculo cercano con la conductora del ciclo, Wanda Nara. Esa conexión traspasó la pantalla y se tradujo en gestos concretos de solidaridad y acompañamiento: la mediática no dudó en brindarle apoyo y consejos para que pudiera prepararse de la mejor manera y afrontar con mayor confianza los desafíos del exigente reality gastronómico.

“Ella me consiguió una cocina porque yo no tengo. El último día me dijo que me iban a llamar para darme una cocina eléctrica”, explicó cuando en Intrusos (América TV) le consultaron sobre el rol de la empresaria en el certamen con los participantes y con ella particularmente.

Sobre la cocina, explicó que la situación se dio a partir de una remodelación personal. “Lo que pasó es que no me gustaba la cocina que tenía, reformé todo y quedó hermosa, pero a los cuatro meses cambiaron el edificio de gas a electricidad”.

Cómo fue el paso de Esther Goris por MasterChef Celebrity

Durante su visita a Intrusos (América TV), Esther Goris se refirió sin rodeos a su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) y compartió una mirada tan sincera como autocrítica sobre la experiencia. “Tuve una carrera construida en cuatro décadas y terminada en dos semanas de MasterChef ”, lanzó con ironía, dejando en claro el impacto que tuvo su participación en el reality gastronómico.

Con la franqueza que la caracteriza, la actriz también se refirió a las condiciones en las que cocinaba y al inesperado rol del público: “Era muy modesta mi cocina y yo pensaba que el juicio terrible iba a ser de los tres chefs, pero no, mis jueces más severos estaban en Instagram con pantuflas ”.

En esa misma línea, sumó detalles sobre los comentarios negativos que debió enfrentar. “Tuve muchos haters que me decían que cocinaba mal, que me levante los anteojos y que me ate el pelo”, recordó, evidenciando el nivel de exposición al que se vio sometida durante su paso por el certamen.

Yo pensaba que esto era con más ayuda porque le había dicho a mi representante que no sabía cocinar nada y él me dijo: ‘Esther, es un programa de televisión”, explicó.

Por último, relató cómo fue adaptarse a la dinámica del ciclo una vez dentro del estudio. Tras contar que al comenzar le aclararon que debía resolver todo por su cuenta, concluyó: “Yo preguntaba qué vamos a cocinar y me decían que me enteraba cuando estaba en el piso”.

     

 

