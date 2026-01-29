"Siempre van a estar estos demonios": el misterioso audio que Narela Barreto le mandó a un pastor evangélico

Embed

Qué dijo el pastor evangélico

El pastor describió a Narela como "una persona hermosa" que se acercó a su templo en 2023, como consecuencia de la viralización del video del bautismo en una pelopincho de la actriz y conductora, Andrea Rincón, que le trajo a la iglesia evangélica más fieles.

A partir del contacto de una amiga de Narela, la joven se puso llegó a Picone, quien la invitó a ser parte de una de sus congregaciones. "Una chica frágil, amorosa", recordó Picone a la joven y confió que cuando la conocieron "empezamos a orar por ella"

"Ella no llegó a bautizarse, habrá venido cuatro o cinco veces pero la relación conmigo mediante WhatsApp nunca se cortó. Hasta que hubo un tiempo, cuando ella viajó a Estados Unidos, que durante un año le mandaba mensajes y no le llegaban", indicó.

En esas conversaciones, detalló que Narela le comentada de su "desarraigo en Argentina, que le había ido mal a un quiosco que tenía en la zona sur de Buenos Aires" y también del "aislamiento, el hecho de estar sola" en el país norteamericano.

También señaló que en esos intercambios reveló que le preguntaba a la joven sobre su conexión con la religión: "¿Te estás conectando con dios¿ ¿Estás orando? ¿Leés la biblia? Son el alimento para el alma".

Sobre la situación laboral y económica de Narela, afirmó conocer que "estaba probando con algunas cosas, como mesera" y reflexionó que es lo que "intenta hacer cualquier jovencito cuando va a otro país".

Respecto a un posible consumo problemático, el pastor reveló: "Cualquier persona que no tiene un propósito en la vida, se vuelve adicto a algo. Pero sí, Narela tenía adicciones como cualquier persona que a veces no encuentra su identidad, su pertenencia, que para nosotros es dios".

En otro pasaje de la entrevista, afirmó que "lo que siempre más percibía" de la chica "era el tema del desarraigo y de la lejanía". "Yo conocí a Narela un poco, en términos de depresión", contó.

La misteriosa muerte de Narela

Narela Barreto fue hallada muerta en las últimas horas. La joven estaba desaparecida desde el 21 de enero y su familia había difundido reiterados pedidos públicos para obtener información que permitiera dar con su paradero.

El caso había despertado una fuerte preocupación entre sus allegados, quienes radicaron la denuncia ante la policía local luego de que la joven dejara de contestar mensajes y llamados, una situación que describieron como completamente inusual en su comportamiento cotidiano.

narela

A partir de esa denuncia se activó un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad estadounidense, mientras familiares y amigos impulsaban campañas de difusión para intentar localizarla.

Barreto se había instalado en Estados Unidos con el objetivo de acceder a mejores oportunidades laborales y mantenía un vínculo permanente con su familia en la Argentina. La falta repentina de comunicación fue el primer indicio que encendió las alarmas y derivó en la investigación que ahora intenta esclarecer las circunstancias de su muerte.