El sugestivo gesto de María Susini en la playa tras la separación de Facundo Arana

Tras su separación de Facundo Arana, María Susisni fue captada por las cámaras de Puro Show (El Trece) en la costa marplatense practicando surf y lo que más llamó la atención fue el gesto que hizo adentro del mar.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En Puro Show encontraron a María Susini en una playa de Mar del Plata practicando surf y sorprendió con un gesto inesperado frente a las cámaras.
Tras su separación de Facundo Arana, María Susisni fue captada por las cámaras de Puro Show (El Trece) en la costa marplatense practicando surf y lo que más llamó la atención fue el gesto que hizo adentro del mar.
"La encontramos a María Susini muy temprano. Estaba haciendo surf. Cuando nos ve, se queda parada y entra en la duda de salir o no del mar. Finalmente decide volver a entrar", contó el cronista Nacho Rivarola, quien siguió de cerca la escena.
El periodista destacó un detalle que no pasó desapercibido: "Cuando vuelve a meterse en el agua, hizo algo que me sorprendió: tiró un beso al cielo".
Más tarde, el ciclo mostró el intento de Rivarola por hablar con la modelo en la playa. En las imágenes se la ve seria, caminando con firmeza, sin detenerse y evitando casi por completo el contacto visual con el cronista.
"María, ¿podemos hablar dos minutos, por favor? El otro día ya pudimos hablar con Facu", le pidió. Acto seguido, insistió: "Estás mal, ¿no? ¿Pueden ser dos segundos, por favor?". El silencio se mantuvo y el cronista volvió a intentar: "Hoy en día, ¿él tiene relación con sus hijos? ¿Se ven?". Sin embargo, Susini no respondió.
Luego de ver la nota, Pampito, desde el estudio, remarcó: "Se la ve realmente, y no quiero ser amarillista y analizar lo sobreanalizado, mal".
En medio de la separación entre Facundo Arana y María Susini, Pilar Smith aportó información sobre un accidente que tuvo como protagonista a India, la hija mayor de la pareja.
"Nos llegó hoy una información a la producción de testigos que vivieron una situación fuerte en un hospital", relató la periodista en LAM (América TV).
Smith detalló que el hecho ocurrió en enero y estuvo relacionado con la participación de la joven en la Copa de verano en Mar del Plata. "Esto es un concurso federal que se hace en el Hípico General Pueyrredón", aseguró.
Más adelante, reveló lo sucedido: "Aparentemente, uno de estos días, se cae del caballo y fue una caída bastante fea. Llamaron a la ambulancia para llevarla al hospital e intentan comunicarse con los padres para que la acompañen".
La periodista añadió un dato que generó sorpresa: "María habría dicho que no fuera Facundo al hospital. Como ella tampoco podía acompañarla, fue un jinete chileno y su entrenador. Los testigos que estaban ahí dicen que Arana fue, pero se quedó en la puerta porque no lo dejaron ingresar".
Finalmente, Smith cerró su relato con prudencia: "Es un confuso, raro y sensible episodio". Y Ángel de Brito, conductor del ciclo, expresó: "Qué extraño que un padre no entre igual".