El sugestivo gesto de María Susini en la playa tras la separación de Facundo Arana

"María, ¿podemos hablar dos minutos, por favor? El otro día ya pudimos hablar con Facu", le pidió. Acto seguido, insistió: "Estás mal, ¿no? ¿Pueden ser dos segundos, por favor?". El silencio se mantuvo y el cronista volvió a intentar: "Hoy en día, ¿él tiene relación con sus hijos? ¿Se ven?". Sin embargo, Susini no respondió.

Luego de ver la nota, Pampito, desde el estudio, remarcó: "Se la ve realmente, y no quiero ser amarillista y analizar lo sobreanalizado, mal".

Cómo fue el duro accidente que sufrió la hija de Facundo Arana y María Susini en medio de la separación

En medio de la separación entre Facundo Arana y María Susini, Pilar Smith aportó información sobre un accidente que tuvo como protagonista a India, la hija mayor de la pareja.

"Nos llegó hoy una información a la producción de testigos que vivieron una situación fuerte en un hospital", relató la periodista en LAM (América TV).

Smith detalló que el hecho ocurrió en enero y estuvo relacionado con la participación de la joven en la Copa de verano en Mar del Plata. "Esto es un concurso federal que se hace en el Hípico General Pueyrredón", aseguró.

Más adelante, reveló lo sucedido: "Aparentemente, uno de estos días, se cae del caballo y fue una caída bastante fea. Llamaron a la ambulancia para llevarla al hospital e intentan comunicarse con los padres para que la acompañen".

La periodista añadió un dato que generó sorpresa: "María habría dicho que no fuera Facundo al hospital. Como ella tampoco podía acompañarla, fue un jinete chileno y su entrenador. Los testigos que estaban ahí dicen que Arana fue, pero se quedó en la puerta porque no lo dejaron ingresar".

Finalmente, Smith cerró su relato con prudencia: "Es un confuso, raro y sensible episodio". Y Ángel de Brito, conductor del ciclo, expresó: "Qué extraño que un padre no entre igual".