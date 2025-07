Trucos para no perder vitamina D durante el invierno

Cómo cuidar los niveles de vitamina D durante el invierno

vitamina-d-invierno

La principal forma de obtener vitamina D es a través de la síntesis en la piel cuando esta se expone a los rayos ultravioleta B (UVB) del sol. Numerosos estudios publicados en revistas como The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism y la American Journal of Clinical Nutrition indican las siguientes recomendaciones para mantener niveles adecuados de vitamina D mediante la exposición solar: