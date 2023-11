Turista besó suelo chileno y generó una tremenda polémica en redes sociales

El momento fue capturado en un video de TikTok que se volvió viral en cuestión de horas. El escocés, tras recorrer casi 100 kilómetros de un camino de arenilla, no pudo contener su emoción al pisar el pavimento liso del lado chileno. La diferencia en el estado de la ruta fue tan notoria que el protagonista no pudo resistirse a besar el asfalto, gesto que realizó con una expresión de júbilo que no pasó desapercibida.