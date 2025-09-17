Un asteroide gigante pasará cerca de la Tierra: cuándo será el momento que esté más próximo a la Argentina

Dónde se podrá ver el asteroide 2025 FA22
2025FA22_poster-1536x1086
El 2025 FA22 será visible principalmente desde el hemisferio norte y parte del hemisferio sur utilizando telescopios de al menos 6 pulgadas de diámetro.
Los mejores lugares para observarlo serán Europa, América del Norte y Asia durante las primeras horas del 18 de septiembre. En Argentina, la posición del asteroide dificultará su visualización directa, por lo que no se espera que pueda ser visto a simple vista ni con telescopios.
El asteroide fue detectado en marzo de 2025 mediante el telescopio Pan-STARRS 2, ubicado en Hawái. Inicialmente, fue clasificado como “potencialmente peligroso” y llegó a ocupar el primer lugar en la Lista de Riesgo de Impacto, con una probabilidad muy baja de colisión proyectada para 2089. Observaciones posteriores descartaron cualquier amenaza, confirmando que su paso será seguro.
El seguimiento incluyó mediciones precisas de posición, velocidad y trayectoria, una disciplina conocida como astrometría. Este tipo de análisis permite a los científicos planificar futuras campañas de vigilancia y perfeccionar protocolos de defensa planetaria en caso de que algún día un objeto represente un riesgo real.
¿Dónde se podrá realizar el seguimiento del asteoride?
El Proyecto del Telescopio Virtual transmitirá en vivo el momento de máxima aproximación del asteroide, disponible para todo público a través de YouTube. Estas iniciativas buscan acercar la ciencia al público y fomentar la observación astronómica.