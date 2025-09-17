En vivo Radio La Red
Trends
Asteroide
Argentina
Ciencia

Un asteroide gigante pasará cerca de la Tierra: cuándo será el momento que esté más próximo a la Argentina

El asteroide 2025 FA22, con dimensiones comparables a un rascacielos, realizará un sobrevuelo cercano a la Tierra este 18 de septiembre.

El asteroide 2025 FA22, con dimensiones comparables a un rascacielos, realizará un sobrevuelo cercano a la Tierra este jueves 18 de septiembre a las 04:41, hora de Argentina, según confirmaron la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA). Este fenómeno astronómico, que ocurre aproximadamente una vez por década, ofrecerá a los científicos la oportunidad de poner a prueba sistemas de detección y seguimiento de asteroides sin riesgo para nuestro planeta.

El 2025 FA22 mide entre 130 y 290 metros de diámetro y se aproximará a unos 418.900 kilómetros de la Tierra, más del doble de la distancia lunar. Su velocidad alcanza los 38.624 kilómetros por hora, superando ampliamente cualquier récord terrestre; para comparar, el avión tripulado más rápido, el SR-71 Blackbird, mantiene Mach 3,3 (3.529,6 km/h).

Se trata de un asteroide tipo S, compuesto principalmente por silicatos y metales como hierro y níquel, cuya superficie refleja cerca del 20% de la luz solar, similar a otros cuerpos rocosos del cinturón principal entre Marte y Júpiter.

El sobrevuelo permitirá a la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) coordinar una campaña global para probar sistemas de detección y seguimiento, perfeccionar técnicas de análisis espectroscópico, fortalecer los protocolos de intercambio de datos entre observatorios y desarrollar capacidades de defensa planetaria.

Dónde se podrá ver el asteroide 2025 FA22

El 2025 FA22 será visible principalmente desde el hemisferio norte y parte del hemisferio sur utilizando telescopios de al menos 6 pulgadas de diámetro.

Los mejores lugares para observarlo serán Europa, América del Norte y Asia durante las primeras horas del 18 de septiembre. En Argentina, la posición del asteroide dificultará su visualización directa, por lo que no se espera que pueda ser visto a simple vista ni con telescopios.

El asteroide fue detectado en marzo de 2025 mediante el telescopio Pan-STARRS 2, ubicado en Hawái. Inicialmente, fue clasificado como “potencialmente peligroso” y llegó a ocupar el primer lugar en la Lista de Riesgo de Impacto, con una probabilidad muy baja de colisión proyectada para 2089. Observaciones posteriores descartaron cualquier amenaza, confirmando que su paso será seguro.

El seguimiento incluyó mediciones precisas de posición, velocidad y trayectoria, una disciplina conocida como astrometría. Este tipo de análisis permite a los científicos planificar futuras campañas de vigilancia y perfeccionar protocolos de defensa planetaria en caso de que algún día un objeto represente un riesgo real.

¿Dónde se podrá realizar el seguimiento del asteoride?

El Proyecto del Telescopio Virtual transmitirá en vivo el momento de máxima aproximación del asteroide, disponible para todo público a través de YouTube. Estas iniciativas buscan acercar la ciencia al público y fomentar la observación astronómica.

