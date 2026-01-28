¡Bomba! Wanda Nara quiere aplastar a la China Suárez para que tenga su peor debut en TV

Al tiempo que sumó picante: "Y hay una frase que me dijeron que es muy fuerte... la frase sería 'la quiero aplastar'".

"Tremendo, es creíble, por lo pronto es creíble. Digamos que antes de Masterchef está Pasapalabra, que podría estar después de Masterchef, porque es un programa que es un comodín que se puede mover, pero que también le deja un piso lindo a Masterchef, no es lo mismo salir del piso del noticiero, claro", analizó entonces Pallares.

Vale aclarar que actualmente MasterChef Celebrity es el único programa de la televisión abierta local que supera los dos dígitos, con promedios que oscilan entre los 10 y 12 puntos de rating en la pantalla de Telefe; mientras que estas semanas las noches de El Trece con El encargado (serie protagonizada por Guillermo Francella) alcanzó apenas poco más de 4 puntos.

Así las cosas, de conseguir Wanda que Telefe adelante su programa para competir mano a mano con su archi enemiga, la guerra está abiertamente declarada y sólo resta esperar hasta el próximo martes para comprobar, planilla de Ibope mediante, si logró aplastar a la nueva ficción de Eugenia Suárez o si la China consigue dar el batacazo y ganarle esta nueva batalla siempre que la emisora de Martínez le cumple su deseo a Nara y adelante el horario del reality cuiliario.

Wanda Nara vs La China Suárez 1- captura Intrusos

Cuál fue la burla más hiriente de la China Suárez contra Wanda Nara tras el escándalo de los chats

El enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez volvió a escalar en los últimos días y, lejos de quedar circunscripto a viejos cruces personales, ahora suma un nuevo capítulo que promete dar que hablar: la pelea por el rating en la televisión abierta.

En medio del fuerte despliegue promocional que realiza El Trece para el estreno de Hija del fuego, la serie que tiene a la China como protagonista, un gesto de la actriz en redes sociales no pasó desapercibido y fue leído por muchos como una provocación directa. La ex Casi Ángeles compartió una imagen junto a su compañero de elenco Pedro Fontaine, en la que ambos aparecen sacando la lengua frente a cámara, en una selfie distendida pero cargada de interpretaciones.

La postal, que rápidamente se viralizó, fue interpretada por buena parte de los usuarios como un mensaje desafiante, especialmente por el contexto en el que apareció. Es que la publicación coincidió con el momento en que comienza a instalarse la competencia televisiva entre El Trece y Telefe, canal en el que Wanda Nara conduce MasterChef Celebrity, uno de los programas más fuertes de la grilla.

china suarez 1

En redes sociales, no faltaron quienes asociaron la actitud de la China con una burla solapada, justo cuando ambas vuelven a quedar enfrentadas, esta vez desde la pantalla chica. Aunque la actriz no hizo ninguna aclaración ni referencia directa, el gesto fue suficiente para reavivar la polémica y alimentar las comparaciones inevitables.

Este nuevo cruce se da, además, en un contexto ya caldeado. Hace apenas unos días, Wanda volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras exhibir chats privados con Mauro Icardi, lo que reavivó viejas heridas y desató una nueva guerra pública. Desde entonces, la empresaria se mostró firme frente a las críticas y decidió salir a defenderse, sin esquivar la exposición.