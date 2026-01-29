Tras su debut en LAM, Pilar Smith será panelista de otro programa: cuál es

Junto a ella, completarán el staff del programa radial que ocupará la segunda mañana de la AM Martín Candalaft en Policiales; Mariano Beldyk en Política; Enrique Pellemberg en Deportes y el Humor estará a cargo de Pato Muzzio.

Vale recordar que Pilar Smith dio sus primeros pasos en el periodismo de espectáculos a fines de los años 90. En 1998 comenzó como pasante en el diario La Prensa, donde durante dos años escribió críticas de programas de televisión en la sección Espectáculos y realizó entrevistas destacadas, como una a Raphael, el niño, antes de recibirse de Licenciada en Comunicación Social.

En 1999 dio el salto a la TV tras quedar seleccionada como notera en Venite con Georgina. En la prueba entrevistó a Graciela Alfano y consiguió un “notón”, debut que marcó su carrera.

Por qué Pilar Smith se enojó con Laura Ubfal en pleno aire de LAM

Desde que Pilar Smith se sumó al panel de LAM (América TV) a comienzos de enero, el clima en el programa sumó show y tensión al mismo tiempo. La llegada de la nueva angelita no pasó inadvertida y rápidamente quedó en evidencia una interna silenciosa que tuvo como principal señalada a Laura Ubfal, protagonista de un nuevo y tenso episodio que explotó en vivo este lunes.

El momento se dio cuando Smith llevaba adelante uno de los clásicos enigmáticos del ciclo, prolijamente anotado en su cuaderno y siguiendo la dinámica habitual del programa. Sin embargo, la jugada quedó truncada cuando Ubfal se adelantó y terminó arruinando la sorpresa al aire, generando un silencio incómodo en el estudio y dejando expuesta una tensión que ya venía acumulándose.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el episodio se sumó a una serie de gestos previos que ya habían generado ruido puertas adentro. No es la primera vez que Laura Ubfal mantiene una actitud polémica hacia Pilar Smith, con quien comparte el antecedente de haber sido conductoras del ciclo Gossip. Incluso, en más de una oportunidad, la periodista sostuvo en distintos medios que la versión del programa que ella encabezó había tenido mejores números de rating que la que luego condujo su actual compañera.

La escena en LAM fue clara. Pilar comenzó a dar pistas sobre un famoso que se separó de su pareja tras varios años de relación. Mientras avanzaba con el enigmático, Ubfal la interrumpió y aseguró que ya tenía la respuesta. Cuando Smith reveló que el protagonista tenía un perro con cuenta propia de Instagram y que había regresado a la Argentina para participar de un programa muy famoso, su compañera lanzó sin filtro: “¡Ah, ya sé! Casi Ángeles”.

La reacción fue inmediata: silencio absoluto en el estudio. Aunque varios de los presentes ya conocían la respuesta correcta, fue Ángel de Brito quien decidió intervenir y marcar la situación delante de todos. Mientras Pilar sostenía una mirada severa que rápidamente mutó en una sonrisa forzada, el conductor fue tajante: “Laura, le acabás de arruinar el enigmático a Pilar”.

Ubfal intentó justificarse en el momento y lanzó: “¡Se me escapó, se me escapó!”. Pero De Brito no se quedó ahí y fue por más al explicarle la dinámica del juego: “Ella te quiere joder. Como la información es tuya…”, disparó, antes de reavivar viejas internas al sumar: “Ésta te echó de APTRA”, en referencia a la votación de diciembre que dejó a Smith fuera de la asociación.

Pilar recogió el guante y aportó su versión del conflicto: “Ella dice que no votó”, aclaró, para luego ironizar: “Igualmente tengo un romance y vos tenés más”. El intercambio cerró con una chicana filosa de De Brito dirigida a Ubfal: “Con razón te echó Tauro”, dejando en claro que, lejos de calmarse, las tensiones en el panel de LAM siguen más encendidas que nunca.