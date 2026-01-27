Glamour, familia y bienestar: la China Suárez deslumbró con su rutina en Estambul
Desde Estambul, la China Suárez compartió en sus redes postales íntimas de su rutina, entre cenas familiares, entrenamientos y momentos con sus hijos.
27 ene 2026, 18:51
La vida de la China Suárez en Turquía se convirtió en una especie de diario abierto para sus seguidores. Desde que se mudó a Estambul junto a Mauro Icardi, la actriz comparte en redes sociales escenas que mezclan glamour, cotidianeidad y momentos familiares, mostrando cómo se adapta a una cultura nueva sin perder su esencia.
En las últimas horas, y en medio del ruido mediático por el nuevo enfrentamiento entre Icardi y Wanda Nara, la actriz eligió mostrar un costado más personal.
En sus historias de Instagram publicó un collage que refleja su rutina: una cena en un distinguido restaaurant con pizzas, papas fritas y croquetas; una imagen de espaldas junto a sus hijos más pequeños contemplando el atardecer; y una selfie después de entrenar, transmitiendo energía y vitalidad.
Las imágenes, lejos de ser simples fotos, funcionan como un relato visual. El atardecer con sus hijos transmite calma y unión, y la selfie post entrenamiento muestra disciplina y cuidado personal. Todo en un mismo collage que combina lo íntimo con lo aspiracional.
Qué nuevo retoque estético se hizo la China Suárez
La China Suárez viajó a Turquía junto a Mauro Icardi, quien continúa con sus compromisos futbolísticos en el Galatasaray. Desde allí, la actriz sorprendió a sus seguidores al publicar en redes sociales una imagen tomada en un centro especializado en implantes capilares.
Rápidamente, los usuarios comenzaron a observar con detalle la fotografía y señalaron que la artista habría eliminado una cicatriz que llevaba en la frente desde hace tiempo.
El tema no pasó desapercibido y en cuestión de horas se convirtió en tendencia. Muchos internautas debatieron sobre el supuesto retoque estético y hasta especularon con problemas relacionados a la caída del cabello.
“¿La Tati ya se está quedando pelada?”, “Va a terminar momificada”, “No llega ni a 35 años y tiene más revoque que una pared”, “Se está haciendo a nueva con la plata de Icardi”, “El estrés está haciendo estragos en su cabeza”, fueron algunos de los comentarios que circularon en X sobre la China.