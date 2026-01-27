Glamour, familia y bienestar: la China Suárez deslumbró con su rutina en Estambul

CHINA SUAREZ RUTINA

Qué nuevo retoque estético se hizo la China Suárez

La China Suárez viajó a Turquía junto a Mauro Icardi, quien continúa con sus compromisos futbolísticos en el Galatasaray. Desde allí, la actriz sorprendió a sus seguidores al publicar en redes sociales una imagen tomada en un centro especializado en implantes capilares.

Rápidamente, los usuarios comenzaron a observar con detalle la fotografía y señalaron que la artista habría eliminado una cicatriz que llevaba en la frente desde hace tiempo.

El tema no pasó desapercibido y en cuestión de horas se convirtió en tendencia. Muchos internautas debatieron sobre el supuesto retoque estético y hasta especularon con problemas relacionados a la caída del cabello.

“¿La Tati ya se está quedando pelada?”, “Va a terminar momificada”, “No llega ni a 35 años y tiene más revoque que una pared”, “Se está haciendo a nueva con la plata de Icardi”, “El estrés está haciendo estragos en su cabeza”, fueron algunos de los comentarios que circularon en X sobre la China.

China Suárez