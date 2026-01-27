La filosa definición de Susana Giménez al imaginar su serie y descartar a la China Suárez: "No todas tienen..."

También se refirió a Griselda Siciliani, quien comparte el desafío de interpretar a Moria: "Me dijeron que Siciliani estaba idéntica, bueno, yo lo creo porque es un genio Siciliani. Pero dicen que estaba igual a Moria".

Por último, cuando le preguntaron si le gustaría que Siciliani también la interpretara a ella, Susana cerró: "No, ya está, no va a hacer dos veces".

Qué dijo Susana Giménez sobre la captura de Nicolás Maduro

Susana Giménez habló en Puro Show (El Trece) sobre la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela y sus palabras no tardaron en generar repercusión.

"¿Cómo viste lo que pasó en Venezuela con la captura de Maduro?", le consultó el notero Walter Leiva. "Estoy contentísima. Yo he trabajado muchísimo en Venezuela, no saben lo que era. Era más que Miami ahora", respondió con entusiasmo.

El periodista quiso profundizar sobre si este hecho podría marcar un quiebre en la historia reciente de Venezuela. "¿Creés que será el fin de esta etapa de Maduro?", le preguntó. La respuesta de Susana fue directa y lanzó: "Por supuesto. Hay que agarrar a los otros dos. No solamente a Maduro, ¿no?".

La conversación derivó hacia las críticas que apuntan a una supuesta intervención extranjera en la región. La diva reaccionó: "Pero por favor", y añadió: "Estados Unidos no necesita eso. Van en busca de la libertad, de miles de personas que están sufriendo".

Susana también se refirió al presidente estadounidense y su estilo de liderazgo: "Tiene unos eggs. Invade todo, no le importa nada".

Por último, el cronista mencionó la posición de otras potencias frente a la situación venezolana. La conductora, sin dudar, respondió: "Ah, bueno, los comunistas. Y bueno, ¿qué te parece? No podemos permitir que América se transforme en todos los países comunistas".