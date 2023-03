Un exdiputado enfureció por una falla en su celular, le rechazaron la garantía y destruyó el local

Durante el proceso, hubo varias idas y vueltas, entre que no se hacían cargo y que le decían que tenía que reclamar en Buenos Aires. Todo eso fue despertando la furia de Prenna.

Sin embargo, cuando volvió al negocio, y ante el maltrato de una empleada, enfureció y tiró todos los teléfonos de la misma marca que seguían vendiendo en el local, a pesar de que reconocían que tenían fallas.

“Son unos estafadores porque sabían que el modelo tenía fallas y lo seguían vendiendo. Yo pagué mucha plata para comprarlo y encima me dicen que la garantía no corre porque el celular tenía algunas rayitas; son unos sinvergüenzas”, aseguró Prenna a La Mañana Nequén.

También se quejó porque fue maltratado por personal de seguridad del shopping. "Me pegaron y uno de ellos me dijo que me iba a cagar a trompadas a la salida, pese a que yo les dije que era diabético y necesitaba tomar mis medicamentos. Mucha gente pedía que me liberaran y hasta lo aplaudían; había mucha confusión”, dijo Prenna, que finalmente fue liberado.