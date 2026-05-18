"No tengan miedo de denunciar": las fuertes palabras de Tini Stoessel sobre los abusos y la violencia de género

“Estamos acá, estamos todas juntas y todas en esta misma lucha. Pero de esas mínimas cositas a las más grandes no las dejen pasar”, remarcó con firmeza Tini Stoessel ante la atenta mirada de su público.

Y alentó: “Anímense a hablar, anímense a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema pero es muy loco porque te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene una historia para contarte".

“Escucho este silencio y me parece estremecedor, de verdad”, reconoció la popular cantante en un momento de suma emotividad en el recital.

Y cerró ante la ovación de la multitud: “¿Cuándo va a ser el día que podamos salir a caminar tranquilas por la calle? ¿Cuándo va a ser el día que cambien tantas cosas? Las amo mucho, no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar. Y también espero que seamos más escuchadas”.

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El fuerte posteo de Tini Stossel tras su show en Salta

La cantante Tini Stossel compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram tras el show del sábado por la noche en la provincia de Salta donde dio un firme mensaje a sus fanáticas sobre los abusos y la violencia de género.

"Salta, gracias por anoche. A pesar de la lluvia y el frío, lo dieron todo. Nos llenaron de amor, energía, pasión, y cantaron a más no poder", comenzó la artista.

"Gracias por recibirnos de esta manera. Espero volver pronto, me hicieron muy feliz y me abrazaron con todo el alma. Gracias a mi equipo hermoso, me emociona vernos trabajar tanto a pesar de cualquier adversidad, los quiero y admiro", concluyó.