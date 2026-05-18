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"No tengan miedo de denunciar": las fuertes palabras de Tini Stoessel sobre los abusos y la violencia de género

Durante su show del fin de semana en Salta, la cantante Tini Stoessel se emocionó al hablarle al público sobre los casos de abusos y la violencia de género.

18 may 2026, 08:30
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No tengan miedo de denunciar: las fuertes palabras de Tini Stoessel sobre los abusos y la violencia de género
No tengan miedo de denunciar: las fuertes palabras de Tini Stoessel sobre los abusos y la violencia de género

"No tengan miedo de denunciar": las fuertes palabras de Tini Stoessel sobre los abusos y la violencia de género

Tini Stoessel se presentó el sábado por la noche en la provincia en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta en un show donde tuvo un momento de profunda emoción sobre el escenario al hablarle a sus fans sobre los abusos y la violencia de género.

Antes de dar paso a la canción Me voy, la intérprete se tomó unos minutos para remarcarle a sus seguidores la importancia de animarse a denunciar cualquier tipo de situación de violencia o abuso, palabras que se viralizaron.

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“Estoy pensando la manera de decirlo, algún día”, comenzó diciendo la artista. “Qué injustas muchas cosas pero al día de hoy es muy loco sentir esa inseguridad a la hora de hacer cualquier cosa”, continuó visiblemente sentida.

Y analizó la problemática que atraviesan muchas mujeres a la hora de salir a la calle con temor: “Tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa y que estás bien, que estás a salvo. En todo: en el trabajo, en el colegio”.

“Estamos acá, estamos todas juntas y todas en esta misma lucha. Pero de esas mínimas cositas a las más grandes no las dejen pasar”, remarcó con firmeza Tini Stoessel ante la atenta mirada de su público.

Y alentó: “Anímense a hablar, anímense a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema pero es muy loco porque te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene una historia para contarte".

“Escucho este silencio y me parece estremecedor, de verdad”, reconoció la popular cantante en un momento de suma emotividad en el recital.

Y cerró ante la ovación de la multitud: “¿Cuándo va a ser el día que podamos salir a caminar tranquilas por la calle? ¿Cuándo va a ser el día que cambien tantas cosas? Las amo mucho, no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar. Y también espero que seamos más escuchadas”.

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El fuerte posteo de Tini Stossel tras su show en Salta

La cantante Tini Stossel compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram tras el show del sábado por la noche en la provincia de Salta donde dio un firme mensaje a sus fanáticas sobre los abusos y la violencia de género.

"Salta, gracias por anoche. A pesar de la lluvia y el frío, lo dieron todo. Nos llenaron de amor, energía, pasión, y cantaron a más no poder", comenzó la artista.

"Gracias por recibirnos de esta manera. Espero volver pronto, me hicieron muy feliz y me abrazaron con todo el alma. Gracias a mi equipo hermoso, me emociona vernos trabajar tanto a pesar de cualquier adversidad, los quiero y admiro", concluyó.

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