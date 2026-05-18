En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Inter Miami
Messi
POLÉMICA EN MIAMI

Messi se enojó con los fanáticos del Inter Miami y el líder de la hinchada le salió al cruce

Lionel Messi reaccionó con fastidio luego de que un grupo de fanáticos insultara a los jugadores de Inter Miami durante el triunfo ante Portland Timbers por la MLS.

Banner Seguinos en google DESK
Lionel Messi se enojo con los fanáticos del Inter Miami y el líder de la hinchada del salió al cruce

Lionel Messi se enojo con los fanáticos del Inter Miami y el líder de la hinchada del salió al cruce

Lionel Messi protagonizó un inesperado momento durante la victoria de Inter Miami CF frente a Portland Timbers por la Major League Soccer. A pesar del triunfo por 2-0, un sector de la hinchada local lanzó cánticos contra los futbolistas y el capitán argentino reaccionó con visibles gestos de desaprobación.

Leé también "Mi sueño hecho realidad": el emotivo mensaje de Franco Colapinto tras conocer a Lionel Messi
mi sueno hecho realidad: el emotivo mensaje de franco colapinto tras conocer a lionel messi

El rosarino fue una de las grandes figuras del encuentro. Marcó un gol a los 31 minutos y asistió en el segundo tanto antes del descanso, en una actuación clave para que el conjunto de Florida alcanzara provisoriamente la cima de la Conferencia Este.

Sin embargo, sobre el final del partido, parte de la tribuna comenzó a entonar un clásico canto de protesta del fútbol argentino contra los jugadores, algo que sorprendió tanto por el contexto del encuentro como por el rendimiento del equipo.

Embed

Al escuchar los insultos, Messi giró hacia las gradas con evidente fastidio e hizo el tradicional gesto del “montoncito” con la mano, dejando en claro su desacuerdo con el reclamo de los hinchas mientras el equipo ganaba cómodamente.

La secuencia rápidamente se viralizó en redes sociales y generó repercusiones entre los propios simpatizantes del club estadounidense.

El descargo de un referente de la hinchada de Inter Miami

Después del partido, uno de los referentes de la barra del club, conocido como “Cachito”, publicó un duro mensaje en sus redes sociales para cuestionar el comportamiento de los fanáticos y respaldar al plantel.

“Como decía Diego: blanco o negro, gris nunca. Y si no me dejan entrar más porque sé cómo son, no entro más, pero se tenía que decir y se dijo”, escribió.

Luego agregó: “No sé bien cuál fue la historia de las banderas, pero o está todo bien o está todo mal. Después insultan a los jugadores cuando estamos ganando 2-0. Se llenó de boludos y estos son los resultados”.

Embed

También apuntó contra la dirigencia del club por permitir ese clima en las tribunas: “Eso es culpa de la dirigencia. Ellos lo permitieron”.

El episodio se dio en medio del gran presente futbolístico de Messi, que atraviesa una destacada temporada en la MLS con 12 goles y 6 asistencias en 13 partidos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Inter Miami Messi
Notas relacionadas
Se conoció el ranking de sueldos de la MLS: cuánto ganan Messi y De Paul en Inter Miami
Rodrigo De Paul confesó cómo se prepara con Messi para el Mundial: "Nos..."
River y Belgrano jugarán la final del Torneo Apertura: cuándo y dónde será el partido decisivo

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar