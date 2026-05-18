Messi se enojó con los fanáticos del Inter Miami y el líder de la hinchada le salió al cruce

Al escuchar los insultos, Messi giró hacia las gradas con evidente fastidio e hizo el tradicional gesto del “montoncito” con la mano, dejando en claro su desacuerdo con el reclamo de los hinchas mientras el equipo ganaba cómodamente.

La secuencia rápidamente se viralizó en redes sociales y generó repercusiones entre los propios simpatizantes del club estadounidense.

El descargo de un referente de la hinchada de Inter Miami

Después del partido, uno de los referentes de la barra del club, conocido como “Cachito”, publicó un duro mensaje en sus redes sociales para cuestionar el comportamiento de los fanáticos y respaldar al plantel.

“Como decía Diego: blanco o negro, gris nunca. Y si no me dejan entrar más porque sé cómo son, no entro más, pero se tenía que decir y se dijo”, escribió.

Luego agregó: “No sé bien cuál fue la historia de las banderas, pero o está todo bien o está todo mal. Después insultan a los jugadores cuando estamos ganando 2-0. Se llenó de boludos y estos son los resultados”.

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También apuntó contra la dirigencia del club por permitir ese clima en las tribunas: “Eso es culpa de la dirigencia. Ellos lo permitieron”.

El episodio se dio en medio del gran presente futbolístico de Messi, que atraviesa una destacada temporada en la MLS con 12 goles y 6 asistencias en 13 partidos.