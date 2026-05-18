Inesperado: Campi reveló por qué casi se agarra a trompadas con Ricky Martin

“Era una época en la que no había celular y nos dijeron esperen en el hotel, suena el teléfono de rulito y estuvimos cinco días esperando que suene el teléfono y no podíamos salir porque había que salir corriendo”, siguió.

Y luego comentó cómo fue el momento en que los dos fueron autorizados a encontrarse con el artista para grabar las imágenes y el problema que surgió.

“De golpe, al quinto día, nos llaman y nos dicen ’vayan que nos espera Ricky en la Sony. Vamos y lo veo a Ricky que me mira a mí y le dice algo al productor en secreto. Y viene el productor y me dice ‘Bueno, vamos a grabar el saludo. Pero vos mejor no’”, recordó el actor.

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Por qué casi se pelean Ricky Martin y Campi

Durante su relato en el ciclo televisivo, Campi comentó por qué reaccionó al instante contra Ricky Martin, al darse cuenta que le había indicado algo al oído a su productor referido a él.

“Yo soy Tano. ¿Viste? Le digo ‘¿Cómo? ¿Qué pasó?’. ‘No, no, que vos mejor no’. ‘¿Cómo mejor no? Pero ¿por qué no?’. ‘No, porque vos no sabés…’. Le pregunto a Ricky: ‘¿Por qué no, Ricky? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Yo estoy laburando’. Me dice ‘No, bueno, porque no tengo ganas de hacer humor’”, explicó el actor.

“Yo le dije ‘Pero yo hago el humor. Vos no. Vos mandá el saludo, nada más. Hace cinco días que te espero acá, muchacho. Yo no tengo un disco tuyo, yo estoy laburando’”, agregó Campi sobre el picante cruce verbal con Ricky Martin.

La tensa situación terminó cuando ambos se fueron acercando y debieron ser separados por productores: “Se paró Ricky, me paré yo. Yo no reculo, entro a encarar y Ricky también, se me venía al humo. Y nos frenaron los productores".

"Menos mal que nos frenaron, porque me cag… a trompadas, ¡Es enorme! Y al final no aparecí en el video. La ganó Ricky, obvio”, cerró con humor y reconoció que él finalmente no pudo formar parte de la grabación como quería el cantante.