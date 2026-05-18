ANSES activa nuevos pagos esta semana: qué DNI cobran del 18 al 22 de mayo

- Jubilados y pensionados mínimos: DNI terminados en 6
- AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 6
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 6
- Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 8 y 9
Miércoles 20 de mayo
- Jubilados y pensionados mínimos: DNI terminados en 7
- AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 7
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 7
cambia-el-calendario-de-anses-confirmaron-quienes-cobran-el-aguinaldo-en-diciembre-2025-6PHWZQKSGBFKXJFI5GESYILIJE (1)
Jueves 21 de mayo
- Jubilados y pensionados mínimos: DNI terminados en 8 y 9
- AUH: DNI terminados en 8
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 8
Viernes 22 de mayo
- Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1
- AUH: DNI terminados en 9
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 9
- Prestación por Desempleo: DNI terminados en 0 y 1
Cuánto cobran los jubilados en mayo
Con el aumento del 3,4% aplicado por movilidad, los montos quedaron de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $393.250,17
- Bono extraordinario: hasta $70.000
- Total para quienes cobran la mínima con bono: $463.250,17
Los pagos se depositan automáticamente en la cuenta bancaria declarada ante ANSES y pueden consultarse desde la app o web oficial de Mi ANSES.