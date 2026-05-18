En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Cronograma de pagos
Previsional

ANSES activa nuevos pagos esta semana: qué DNI cobran del 18 al 22 de mayo

Los jubilados que cobran la mínima recibirán más de $463.000 este mes. Además, avanzan los pagos de AUH y asignaciones.

Banner Seguinos en google DESK
ANSES activa nuevos pagos esta semana: qué DNI cobran del 18 al 22 de mayo

ANSES activa nuevos pagos esta semana: qué DNI cobran del 18 al 22 de mayo

La ANSES continúa con el calendario de pagos de mayo 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Este mes, los haberes llegaron con un aumento del 3,4% por movilidad y un bono extraordinario para quienes perciben ingresos mínimos.

Leé también AUH y SUAF: ANSES confirmó los cobros para junio 2026
AUH y SUAF: ANSES confirmó los cobros para junio 2026

Entre el 18 y el 22 de mayo seguirán las acreditaciones para jubilaciones mínimas, AUH, Asignación por Embarazo y otras prestaciones. Además, desde el 22 comenzará el cronograma para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo.

Calendario ANSES del 18 al 22 de mayo

Lunes 18 de mayo

  • Jubilados y pensionados que cobran la mínima: DNI terminados en 5
  • ANSES AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 5
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 5
  • Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 6 y 7

Martes 19 de mayo

  • Jubilados y pensionados mínimos: DNI terminados en 6
  • AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 6
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 6
  • Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 8 y 9

Miércoles 20 de mayo

  • Jubilados y pensionados mínimos: DNI terminados en 7
  • AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 7
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 7
cambia-el-calendario-de-anses-confirmaron-quienes-cobran-el-aguinaldo-en-diciembre-2025-6PHWZQKSGBFKXJFI5GESYILIJE (1)

Jueves 21 de mayo

  • Jubilados y pensionados mínimos: DNI terminados en 8 y 9
  • AUH: DNI terminados en 8
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 8

Viernes 22 de mayo

  • Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1
  • AUH: DNI terminados en 9
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 9
  • Prestación por Desempleo: DNI terminados en 0 y 1

Cuánto cobran los jubilados en mayo

Con el aumento del 3,4% aplicado por movilidad, los montos quedaron de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $393.250,17
  • Bono extraordinario: hasta $70.000
  • Total para quienes cobran la mínima con bono: $463.250,17

Los pagos se depositan automáticamente en la cuenta bancaria declarada ante ANSES y pueden consultarse desde la app o web oficial de Mi ANSES.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Cronograma de pagos
Notas relacionadas
Jubilados de ANSES en junio: oficializan el nuevo haber mínimo de $403.396
Jubilados de ANSES en junio: confirman el haber mínimo con aumento y bono
Oficial: el Gobierno anunció que pagará un nuevo súper beneficio

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar