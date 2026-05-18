ANSES activa nuevos pagos esta semana: qué DNI cobran del 18 al 22 de mayo

Jubilados y pensionados mínimos: DNI terminados en 6

AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 6

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 6

Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 8 y 9

Miércoles 20 de mayo

Jubilados y pensionados mínimos: DNI terminados en 7

AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 7

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 7

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Jueves 21 de mayo

Jubilados y pensionados mínimos: DNI terminados en 8 y 9

AUH: DNI terminados en 8

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 8

Viernes 22 de mayo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1

AUH: DNI terminados en 9

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 9

Prestación por Desempleo: DNI terminados en 0 y 1

Cuánto cobran los jubilados en mayo

Con el aumento del 3,4% aplicado por movilidad, los montos quedaron de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $393.250,17

Bono extraordinario: hasta $70.000

Total para quienes cobran la mínima con bono: $463.250,17

Los pagos se depositan automáticamente en la cuenta bancaria declarada ante ANSES y pueden consultarse desde la app o web oficial de Mi ANSES.