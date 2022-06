Un joven le sacó una foto a su novia en un jacuzzi, pero cuando revisó la imagen descubrió un espeluznante detalle

image.png

"Un chabón le comenta: '¿El fantasma que está en la pileta techada salía también?' Obviamente nos fijamos al toque y se ve como una sombra. Le mandamos al hotel para que se fijen en las cámaras y respondieron que era una huésped que se encontraba con su familia, pero nosotros nos acordamos que ahí no HABÍA NADIE", relató @agusTdacol7 el 28 de marzo en Twitter.

La foto comenzó a viralizarse y generó el debate de muchos usuarios en las redes sociales. Alguno se asustaron y le recomendaron a Agustín que tenga cuidado en ese hotel, aunque otros consideraron que era todo una "farsa" y una edición de imagen para conseguir tanto visitas como seguidores.

image.png

"Bueno, voy a aclarar un par de cositas porque esto se salió de control. Primero: no gano nada subiendo una foto así 'editada'. Segundo: yo no creo en fantasmas, espíritus y esas cosas, por eso puse SOMBRA. El que puso fantasma fue el chico de Instagram Tercero: la foto es totalmente real. Últimamente uso Twitter para cagarme de risa, y poner cosas de Talleres. No soy youtuber, instagramer ni tuitero. Nadie los obliga a creer, solo conté lo sucedido", aclaró el joven.