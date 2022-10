Un locutor de radio murió mientras estaba saliendo al aire

Gough era un locutor experimentado con una carrera de 36 años.

James Hazell, director gerente de GenX Radio Suffolk, dijo a la publicación que Gough era "un locutor de gran experiencia y talento con un ejército de fanáticos para su programa diario".

Y agregó: "Tim ha estado en la radio desde los años 80 y salió de su retiro de la radio para involucrarse completamente en nuestro proyecto desde el principio, para traer la radio comercial local de regreso a su amado Suffolk y estaba muy emocionado por nuestro lanzamiento de DAB en el final del mes".

Captura radio.JPG

La presentadora de Virgin Radio, Amy Voce, dijo: "Absolutamente destrozada al escuchar esta noticia sobre Tim. "Fue mi primer jefe en la radio en Leicester Sound cuando tenía 18 años y fue TAN maravilloso. Tengo los recuerdos más felices y siempre nos mantuvimos en contacto y si no fuera por él, quizás no estaría en la radio..."

El locutor Jason King agregó: "Con el corazón roto hoy. Una llamada telefónica justo después del mediodía confirmó la noticia de que ninguno de nosotros podría haber esperado que @Tim_Gough ya no esté con nosotros. Fue mi primer jefe en la radio en Leicester Sound cuando tenía 18 años y fue TAN maravilloso. Tengo los recuerdos más felices y siempre nos mantuvimos en contacto y si no fuera por él, quizás no estaría en la radio..."