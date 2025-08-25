En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Segunda Guerra Mundial
HISTORIA

Un retrato robado por los nazis y el misterio de quién es la familia que lo guardó en Argentina

La pintura Retrato de una dama, robada en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial y atribuida al italiano Giuseppe Ghislandi, fue localizada en una casa de Buenos Aires. Los herederos del coleccionista judío Jacques Goudstikker ya anunciaron que reclamarán su restitución.

Un retrato robado por los nazis y el misterio de quién es la familia que lo guardó en Argentina

Un cuadro robado por los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial y desaparecido durante más de siete décadas apareció en Argentina, colgado en el living de la casa de una de las hijas de un exfuncionario nazi. La revelación fue publicada este lunes por el diario neerlandés AD, que logró rastrear la obra perdida desde los años cuarenta.

Leé también Se filtraron detalles íntimos del casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: dónde, cuántos invitados y los elevados costos
se filtraron detalles intimos del casamiento de nicolas cabre y rocio pardo: donde, cuantos invitados y los elevados costos

Se trata de Retrato de una dama, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), que originalmente pertenecía al marchante judío Jacques Goudstikker. Este último murió en 1940 mientras escapaba del régimen nazi. Su galería, una de las más prestigiosas de Ámsterdam, contaba con más de 1.100 piezas, incluidas obras de Rembrandt y Vermeer, y fue liquidada a precios irrisorios entre jerarcas del Tercer Reich, entre ellos Hermann Göring.

El cuadro terminó en manos de Friedrich Kadgien, funcionario nazi cercano a Göring y miembro de la SS. Kadgien huyó primero a Suiza y luego a Sudamérica, donde se instaló en Argentina y murió en Buenos Aires en 1978. Documentos históricos indican que acumuló diamantes y obras de arte obtenidas mediante extorsiones en Ámsterdam.

El diario neerlandés explicó que intentó durante años contactar a las hijas de Kadgien, que siempre se negaron a hablar del pasado de su padre. La pista decisiva apareció cuando una de ellas puso en venta su casa en una inmobiliaria argentina: en las fotos de la propiedad se veía claramente el cuadro colgado sobre el sofá del salón. Posteriormente, AD pudo confirmar que la pintura sigue en la vivienda.

Expertos de la Agencia neerlandesa del Patrimonio Cultural (RCE) señalaron que las medidas coinciden exactamente con los registros disponibles y que “no hay razón para pensar que sea una copia”, aunque solo un análisis del reverso podría confirmarlo de manera definitiva.

image

Los herederos de Goudstikker, que en 2006 lograron recuperar 202 piezas tras un extenso litigio con el Estado neerlandés, ya anunciaron que reclamarán el retrato, identificado como el de la condesa italiana Colleoni. “Mi búsqueda de las obras de mi suegro comenzó a finales de los noventa y no la he abandonado hasta hoy. El objetivo de mi familia es recuperar cada pieza robada de la colección y restaurar su legado”, declaró Marei von Saher, de 81 años.

La RCE advirtió que, si las actuales propietarias se niegan a entregarlo, el caso podría derivar en un prolongado proceso judicial. Paralelamente, investigadores de la misma agencia hallaron en redes sociales de las hijas de Kadgien otra pintura atribuida al neerlandés Abraham Mignon, un bodegón floral también reportado como desaparecido, aunque su procedencia exacta aún se encuentra bajo estudio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Segunda Guerra Mundial
Notas relacionadas
Atención China Suárez: el gesto prohibido en Turquía que puede costar muy caro
Murió la reconocida actriz Verónica Echegui a los 42 años
El polémico "like" de Mauro Icardi a un video hot de una amiga de Wanda Nara

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar