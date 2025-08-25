Francos se retractó sobre el vinculo de Villarruel con Spagnuolo: "La vicepresidente me hizo notar..."

“Me dijo que fue Victoria Villarruel quien primero presentó a Spagnuolo a La Libertad Avanza, y que participó en la campaña para las Legislativas de 2021 y en la presidencial de 2023. De modo que estuvo vinculado de alguna forma al Presidente y con el tiempo se fue acercando más”, explicó Francos.

Los cinco minutos del audio completo de Spagnuolo

"Y Lule lo que está haciendo está choreando de una manera. A mí me están desfalcando a la gente. Me pusieron a un tipo que maneja todo lo que es la caja mía: ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue. Pero cuando se fue, se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de las computadoras. Un delincuente. Él no está metido, pero es toda gente de él", inicia el audio que se conoció de forma completa esta noche.

Continúa y nombra por primera vez al presidente: "Entonces van a pedirle guita a la gente; a los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije 'Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita'. Entonces, donde yo vaya y toque a uno van a decir 'Che, flaco, ¿está todo bien y venís a pedirme guita con estos delincuentes? Entonces, Javier, '¿Qué hago?' Yo no lo jodí más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito, porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas, y yo ahí ya no tengo nada que ver. No puedo tener el control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo eso está todo prolijito, que es lo me importa también".

"Estos pibes pusieron a este tipo acá. Este tipo tiene que recaudar de medicamentos y lo sube, sube la guita que recauda. Está bien, fantástico. Lo que pasa es que también vos después tenés transporte y tenés otro tipo de prestaciones, como son las internaciones, que es lo que estoy denunciando yo. Entonces estos tipos dicen 'Ché, esta la subimos, pero hay todo esto que está acá dando vueltas?' Aprovechan y quieren armarse el kiosquito. Esto lo hacen de ratas, o sea, es un kioskito, no sé, de 20 o 30 mil dólares por mes. Es un cachito así al lado de todo el resto del quilombo que están haciendo", precisa la grabación.

Acto seguido nombran al periodista Alejandro Fantino: "¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice 'Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro, que sé yo de voracidad genética'. Dice, porque vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y Lule en la provincia de Tucumán'. O sea, lo nombró con nombre y apellido, concretamente".

Embed

Después, señala a la droguería Suizo Argentina: "La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice 'Escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8'. Son más chorros que los Kirchner, lo que cobran de medicamentos. 'Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la presidencia por teléfono, así, tac, a un prestador. Así se están manejando".

Sobre los medicamentos, se escucha decir: "¿Y qué hacen estos tipos? Dentro del negocio de medicamentos, es una gama enorme de negocios que hay medicamentos que tienen descuento, entonces la droguería lo consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tienen descuento entonces la rentabilidad ¿Qué hace la Suizo? Todos los que tienen descuento van para ellos".

Luego se nombra a Karina Milei, tal como trascendió la primera versión acotada del audio: "El tema es seguramente a Karina le deben llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina porque seguramente le dirán 'Ese el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, 1% para mí, vos Karina te llevas el 3'. Seguramente le deben hacer una cosa así, le están pegando una co... olímpica".

Respecto a una supuesta conversación que mantuvo con el Presidente, se escucha: "A mí me dice, 'Yo voy a hablar con Lule'. Bueno, no hablaron un carajo con Lule. Lo voy a agarrar la semana que viene, le voy a decir 'Javi, no solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando'".

"Te imaginás estamos hablando de entre medio de un palo y ochocientas lucas de medicamentos por mes. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo freezé. Me quiso meter de recursos humanos, lo freezé. No le dejé meterme nada. Acá solamente me metió, el más importante de todos, por Karina para chorear. Yo soy el director ejecutivo y después tenés tres direcciones nacionales", agrega.

"Hablé con el Presidente, '¿Javi sabes qué está pasando? No corrigieron nada, Javi sabés que están choreando, sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo'. O sea, llega a haber algún quilombo, y a mí no me cuidan, yo esto se lo dije al Presidente: 'Tengo todos los WhatsApp de Karina'. Olvidate. A la primera que se van a llevar puesta es a Karina".

"El gobernador de Santa Cruz echó a todos los kirchneristas, ¿Qué hizo Lule? Se los puso en PAMI y en ANSES. Todos los que echó el gobernador se los puso. Después va y habla con el diputado, que no sé quién es, de Vidal. Y le propuso que vengan a laburar acá, armar la Libertad Avanza en Chubut y laburar y, bueno, ser el referente. ¿Qué hizo el tipo? Se dio vuelta y fue a hablar con el gobernador. Che este me dijo esto. Lo quiere matar... lo quiere matar", confía.

"Este vendía 30, la Suizo. ¿Hoy qué pasa? hoy la Suizo vende 55, 60 y ustedes venden 10, 10 y 20. Y venden p....., lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad. Y cobro siempre primero y todo", finaliza.