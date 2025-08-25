En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Audios
Diego Spagnuolo
EXCLUSIVO

Nuevos audios de Spagnuolo: apunta contra Sandra Pettovello y tensión con Federico Sturzenegger

Nuevos audios del extitular de Andis se difundieron hoy donde Spagnuolo apunta contra la ministra de Desarrollo Social, Sandra Petovello, y también nombra a Federico Sturzenegger.

En os nuevos audios

En os nuevos audios, Spagnuolo hablar sobre Pettovello y Sturzenegger. (Foto: archivo).

Nuevos audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, se revelaron esta tarde donde el exfuncionario apunta a la ministra de Desarrollo Social, Sandra Pettovello, y nombra al titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenneger.

Leé también El misterio de las cajas del ANDIS, los 266 mil dólares en sobres, las agendas de Spagnuolo y la máquina de contar billetes
El misterio de las cajas del ANDIS, los 266.000 dólares en sobres, las agendas de Spagnuolo y la máquina de contar billetes.

En el primero de los audios, el cual reveló A24, se escucha a Spagnuolo decir en relación a Pettovello: "Sandra a mí me hizo una jugada, me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem)".

Embed

"Cuando hablé con ella, fue y habló con Javier, me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. Esto está implosionando de adentro. Medio pelo... Sandra, la mina se hace la re pelo.... Javier, desentendido de todo", expone el abogado de Milei en un audio donde vuelve a hablar del círculo íntimo del Presidente.

En otra grabación, también nombra al ministro de Desregulación y Transformación del Estado por su nombre de pila: "No disculpame, lo que te dijeron a vos es que me tenían que dar una mano".

Embed

"No, no, disculpame a mí Federico (Sturzenegger) me dijo personalmente que vos me tenías que dar una mano. Si no decime, si me venís a dar una mano, si me venís a controlar, si me venías a decir cómo tengo que hacer mi trabajo", repuso la conversación mantenida con una tercera persona en base a la orden recibida por Sturzenegger.

"¿Cuál es la diferencia?", dijo que le preguntó esa otra persona y le respondió: "Le digo, si no entendés cuál es la diferencia; es al pedo que tengamos esta discusión", completa en el audio.}

El primer audio completo

"Y Lule lo que está haciendo está choreando de una manera. A mí me están desfalcando a la gente. Me pusieron a un tipo que maneja todo lo que es la caja mía: ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue. Pero cuando se fue, se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de las computadoras. Un delincuente. Él no está metido, pero es toda gente de él", inicia el audio que se conoció de forma completa esta noche.

Continúa y nombra por primera vez al presidente: "Entonces van a pedirle guita a la gente; a los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije 'Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita'. Entonces, donde yo vaya y toque a uno van a decir 'Che, flaco, ¿está todo bien y venís a pedirme guita con estos delincuentes? Entonces, Javier, '¿Qué hago?' Yo no lo jodí más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito, porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas, y yo ahí ya no tengo nada que ver. No puedo tener el control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo eso está todo prolijito, que es lo me importa también".

"Estos pibes pusieron a este tipo acá. Este tipo tiene que recaudar de medicamentos y lo sube, sube la guita que recauda. Está bien, fantástico. Lo que pasa es que también vos después tenés transporte y tenés otro tipo de prestaciones, como son las internaciones, que es lo que estoy denunciando yo. Entonces estos tipos dicen 'Ché, esta la subimos, pero hay todo esto que está acá dando vueltas?' Aprovechan y quieren armarse el kiosquito. Esto lo hacen de ratas, o sea, es un kioskito, no sé, de 20 o 30 mil dólares por mes. Es un cachito así al lado de todo el resto del quilombo que están haciendo", precisa la grabación.

Acto seguido nombran al periodista Alejandro Fantino: "¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice 'Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro, que sé yo de voracidad genética'. Dice, porque vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y Lule en la provincia de Tucumán'. O sea, lo nombró con nombre y apellido, concretamente".

Después, señala a la droguería Suizo Argentina: "La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice 'Escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8'. Son más chorros que los Kirchner, lo que cobran de medicamentos. 'Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la presidencia por teléfono, así, tac, a un prestador. Así se están manejando".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Audios Diego Spagnuolo Sandra Pettovello Federico Sturzenegger Noticias A24
Notas relacionadas
Guillermo Francos habló sobre el escándalo de Diego Spagnuolo: "No es difícil pensar que es algo armado"
Lule Menem desmintió el contenido de los audios de Spagnuolo y apuntó contra el kirchnerismo
Martín Menem, exclusivo en A24: "Pongo las manos en el fuego por Lule y Karina Milei"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar