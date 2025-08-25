Nuevos audios de Spagnuolo: apunta contra Sandra Pettovello y tensión con Federico Sturzenegger

"No, no, disculpame a mí Federico (Sturzenegger) me dijo personalmente que vos me tenías que dar una mano. Si no decime, si me venís a dar una mano, si me venís a controlar, si me venías a decir cómo tengo que hacer mi trabajo", repuso la conversación mantenida con una tercera persona en base a la orden recibida por Sturzenegger.
"¿Cuál es la diferencia?", dijo que le preguntó esa otra persona y le respondió: "Le digo, si no entendés cuál es la diferencia; es al pedo que tengamos esta discusión", completa en el audio.}
El primer audio completo
"Y Lule lo que está haciendo está choreando de una manera. A mí me están desfalcando a la gente. Me pusieron a un tipo que maneja todo lo que es la caja mía: ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue. Pero cuando se fue, se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de las computadoras. Un delincuente. Él no está metido, pero es toda gente de él", inicia el audio que se conoció de forma completa esta noche.
Continúa y nombra por primera vez al presidente: "Entonces van a pedirle guita a la gente; a los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije 'Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita'. Entonces, donde yo vaya y toque a uno van a decir 'Che, flaco, ¿está todo bien y venís a pedirme guita con estos delincuentes? Entonces, Javier, '¿Qué hago?' Yo no lo jodí más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito, porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas, y yo ahí ya no tengo nada que ver. No puedo tener el control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo eso está todo prolijito, que es lo me importa también".
"Estos pibes pusieron a este tipo acá. Este tipo tiene que recaudar de medicamentos y lo sube, sube la guita que recauda. Está bien, fantástico. Lo que pasa es que también vos después tenés transporte y tenés otro tipo de prestaciones, como son las internaciones, que es lo que estoy denunciando yo. Entonces estos tipos dicen 'Ché, esta la subimos, pero hay todo esto que está acá dando vueltas?' Aprovechan y quieren armarse el kiosquito. Esto lo hacen de ratas, o sea, es un kioskito, no sé, de 20 o 30 mil dólares por mes. Es un cachito así al lado de todo el resto del quilombo que están haciendo", precisa la grabación.
Acto seguido nombran al periodista Alejandro Fantino: "¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice 'Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro, que sé yo de voracidad genética'. Dice, porque vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y Lule en la provincia de Tucumán'. O sea, lo nombró con nombre y apellido, concretamente".
Después, señala a la droguería Suizo Argentina: "La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice 'Escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8'. Son más chorros que los Kirchner, lo que cobran de medicamentos. 'Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la presidencia por teléfono, así, tac, a un prestador. Así se están manejando".