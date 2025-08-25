En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Nicolás Cabré
Exclusiva

Se filtraron detalles íntimos del casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: dónde, cuántos invitados y los elevados costos

Exclusividad total: Se filtraron los secretos del casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: lujo, reglas y costos inesperados. Enterate.

Se filtraron detalles íntimos del casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: dónde, cuántos invitados y los elevados costos

El hermetismo siempre fue un sello de Nicolás Cabré. Celoso de su vida privada y con bajo perfil frente a los flashes, sorprendió a todos cuando decidió dar un paso más en su relación con Rocío Pardo. La pareja ya puso fecha y lugar para una de las bodas más esperadas del espectáculo argentino, y los detalles que se filtraron no tardaron en generar revuelo.

Leé también Nicolás Cabré compartió las fotos de las vacaciones con su hija Rufina antes de que se mude a Turquía
nicolas cabre compartio las fotos de las vacaciones con su hija rufina antes de que se mude a turquia

Según trascendió, el casamiento se realizará el próximo 5 de diciembre de 2025 en la Estancia Bosque Alegre, un predio histórico de estilo colonial ubicado a tan solo 45 minutos de la ciudad de Córdoba. Con más de 7.000 hectáreas rodeadas de naturaleza, árboles centenarios y una casona que data del siglo XVIII, este espacio se convirtió en el preferido de empresarios, políticos y figuras de alto perfil que buscan exclusividad absoluta.

La elección de Cabré y Pardo no fue casual. El lugar se describe como un “cuento de hadas”, con jardines interminables y una arquitectura colonial que transporta al pasado. Sin embargo, la Estancia Bosque Alegre no es para cualquiera: quienes se casan allí deben aceptar condiciones muy particulares.

Una de las principales es que los novios y los invitados más cercanos deben hospedarse en la estancia durante tres días completos. Con apenas 35 plazas disponibles, el casamiento se transforma en una experiencia íntima y exclusiva.

Además, existen reglas claras: no se permite llevar vino propio ni contratar proveedores externos como sonidistas o decoradores. Todo debe hacerse con la organización y los servicios internos de Bosque Alegre.

El lujo tiene su precio, y esta boda no será la excepción. El cubierto en Bosque Alegre arranca en 98 dólares por persona, con un menú que incluye bife de chorizo gourmet al Malbec como plato principal. Sin embargo, Cabré y Pardo decidieron ir un paso más allá: optaron por el menú cocktail, que asciende a 100 dólares más IVA por invitado.

A esto se suman servicios premium que personalizan la experiencia, desde ambientaciones temáticas hasta shows exclusivos. Lo que sí se supo es que, a diferencia de otras figuras del espectáculo, la pareja no aceptó canjes: todo lo abonaron de manera privada, algo que sorprendió dentro del medio.

Aunque la lista completa de invitados aún no trascendió, se espera la presencia de importantes figuras del espectáculo nacional. Pero hay una protagonista que ya tiene su papel asegurado: Rufina Cabré, la hija que Nicolás tiene en común con la China Suárez. Rocío Pardo adelantó tiempo atrás que la niña es una pieza fundamental en la pareja, y ahora tendrá un rol especial en la boda.

image

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Nicolás Cabré
Notas relacionadas
Atención China Suárez: el gesto prohibido en Turquía que puede costar muy caro
Murió la reconocida actriz Verónica Echegui a los 42 años
El polémico "like" de Mauro Icardi a un video hot de una amiga de Wanda Nara

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar