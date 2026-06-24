El mensaje desde el entorno de Jorge Messi sobre su salud tras recibir el alta médica

En tanto, Gustavo Méndez agregó sobre el festejo de Messi en medio de la concentración con la Selección Argentina en el Mundial 2026: "Lo hizo anoche con el equipo y lo que pidió fue felicidad y salud para su familia", precisó el panelista.

En tanto, Messi subió a una imagen en las redes del festejo que le organizaron sus compañeros de la Selección: "Anoche arrancamos con una linda sorpresa, ¡Gracias!", expresó el capitán junto a una torta.

El sentido saludo de Antonela Roccuzzo a Messi por su cumpleaños 39

A través de sus redes sociales, Antonela Roccuzzo compartió un emotivo mensaje dedicado a su esposo, Lionel Messi, en el que recopiló distintos momentos familiares, viajes, celebraciones y escenas cotidianas junto al futbolista y sus hijos.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando el romántico mensaje con una serie de imágenes que recorren la hermosa familia que construyeron junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje cargado de amor que rápidamente cosechó miles de reacciones y comentarios de fanáticos de todo el mundo, quienes aprovecharon para sumarse a los saludos para el capitán argentino en el día de su cumpleaños número 39 y en medio del Mundial 2026.