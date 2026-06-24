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El mensaje desde el entorno de Jorge Messi sobre su salud tras recibir el alta médica

El doctor Capuya contó al aire la comunicación que mantuvo con Celia, esposa de Jorge Messi, quien le dio las últimas novedades acerca de su salud tras el alta médica.

24 jun 2026, 12:30
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El mensaje desde el entorno de Jorge Messi sobre su salud tras recibir el alta médica

El 24 de junio es un día especial para Lionel Messi donde cumplió 39 años en medio del Mundial 2026, donde convirtió 5 goles en dos partidos, y tras conocerse del alta médica de su padre, Jorge.

En el programa La mañana con Moria (El Trece), el doctor Capuya contó este miércoles qué le dijo Celia Cuccitinni, madre del futbolista, acerca de la salud de Jorge, donde le confirmó que continúa recuperándose favorablemente tras la preocupación por su salud.

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“Justo ayer me comuniqué con Celia y ella me pone textualmente, lo digo porque es una buena noticia: ‘Hola, Doc, Jorge está mejor, recuperándose de a poco, ya en casa, mucho mejor’”, sostuvo al aire Capuya.

Y agregó: “Te manda muchos saludos a vos, Moria, y a todo el equipo de acá". A lo que la conductora reaccionó: “Ellos son fanáticos de la tele, ven todos los programas, les encanta”.

En tanto, Gustavo Méndez agregó sobre el festejo de Messi en medio de la concentración con la Selección Argentina en el Mundial 2026: "Lo hizo anoche con el equipo y lo que pidió fue felicidad y salud para su familia", precisó el panelista.

En tanto, Messi subió a una imagen en las redes del festejo que le organizaron sus compañeros de la Selección: "Anoche arrancamos con una linda sorpresa, ¡Gracias!", expresó el capitán junto a una torta.

El sentido saludo de Antonela Roccuzzo a Messi por su cumpleaños 39

A través de sus redes sociales, Antonela Roccuzzo compartió un emotivo mensaje dedicado a su esposo, Lionel Messi, en el que recopiló distintos momentos familiares, viajes, celebraciones y escenas cotidianas junto al futbolista y sus hijos.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando el romántico mensaje con una serie de imágenes que recorren la hermosa familia que construyeron junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje cargado de amor que rápidamente cosechó miles de reacciones y comentarios de fanáticos de todo el mundo, quienes aprovecharon para sumarse a los saludos para el capitán argentino en el día de su cumpleaños número 39 y en medio del Mundial 2026.

     

 

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