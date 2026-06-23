La llamativa coincidencia entre Rodrigo De Paul y Cami Homs que hizo ruido en Tini Stoessel

Junto a esa postal familiar, Homs escribió "con ustedes todo es más lindo", acompañando el mensaje con un corazón rojo. La coincidencia entre ambas publicaciones no pasó inadvertida para los seguidores, que rápidamente comenzaron a debatir en redes sociales.

Mientras algunos consideraron que se trató simplemente de una casualidad y de dos mensajes cargados de afecto hacia sus respectivas parejas y familias, otros interpretaron que podía esconder algún tipo de indirecta. Incluso hubo quienes señalaron que la similitud entre las frases generó un inesperado cruce de lecturas en el que Tini terminó quedando en el fuera de foco.

Cuándo se separaron Rodrigo De Paul y Cami Homs

La historia de amor entre Cami Homs y Rodrigo De Paul llegó a su fin a mediados de 2022, luego de más de una década de relación y de haber formado una familia junto a sus dos hijos, Francesca y Bautista. La separación tomó gran repercusión mediática debido a la exposición pública que tuvo el futbolista poco tiempo después.

Tras la ruptura, el vínculo entre ambos atravesó momentos de fuerte tensión, especialmente por cuestiones relacionadas con la crianza de sus hijos y la reorganización de sus vidas personales. Durante varios meses, tanto Homs como De Paul quedaron en el centro de la atención mediática.

Con el paso del tiempo, la situación logró encaminarse y ambos reconstruyeron sus vidas sentimentales. Mientras De Paul retomó su relación con Tini Stoessel, Cami encontró estabilidad junto al futbolista José "Principito" Sosa, con quien mantiene una sólida relación.

A cuatro años de aquella separación que marcó la agenda del espectáculo y el deporte, ambos parecen haber encontrado un equilibrio. Sin embargo, cada gesto, declaración o coincidencia que los involucra vuelve a despertar el interés de los seguidores y genera repercusión en las redes sociales.