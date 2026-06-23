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La llamativa coincidencia entre Rodrigo De Paul y Cami Homs que hizo ruido en Tini Stoessel

Rodrigo De Paul y Cami Homs quedaron involuntariamente vinculados por un llamativo detalle en las redes sociales luego de la victoria de la Selección argentina por 2 a 0 frente a Austria. Cómo se lo tomó Tini Stoessel.

23 jun 2026, 18:42
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La llamativa coincidencia entre Rodrigo De Paul y Cami Homs que hizo ruido en Tini Stoessel

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La llamativa coincidencia entre Rodrigo De Paul y Cami Homs que hizo ruido en Tini Stoessel

Luego del triunfo de la Selección argentina frente a Austria, Rodrigo De Paul volvió a mostrarse públicamente junto a Tini Stoessel y alimentó aún más los rumores sobre el gran presente que atraviesa la pareja. Como suele ocurrir cada vez que comparten una imagen en redes sociales, el posteo no tardó en generar repercusión entre sus seguidores.

La fotografía mostraba a ambos sonrientes y muy compenetrados, disfrutando de un momento de intimidad tras la victoria de la Albiceleste. Sin embargo, más allá de la imagen, lo que terminó llamando la atención fue el mensaje que eligió escribir el mediocampista para acompañar la publicación.

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De Paul compartió la postal junto a la frase "con vos es más lindo", acompañada por el emoji de dos manos formando un corazón. Un mensaje romántico que, en principio, parecía una simple demostración de cariño hacia la cantante.

Pero las especulaciones comenzaron cuando varios usuarios recordaron que, apenas unas horas antes, Cami Homs había realizado una publicación con una frase muy parecida. Desde México, donde disfruta de unos días de descanso, la modelo compartió una imagen junto a su pareja, José "Principito" Sosa, y los cinco chicos que integran la familia ensamblada que formaron.

Junto a esa postal familiar, Homs escribió "con ustedes todo es más lindo", acompañando el mensaje con un corazón rojo. La coincidencia entre ambas publicaciones no pasó inadvertida para los seguidores, que rápidamente comenzaron a debatir en redes sociales.

Mientras algunos consideraron que se trató simplemente de una casualidad y de dos mensajes cargados de afecto hacia sus respectivas parejas y familias, otros interpretaron que podía esconder algún tipo de indirecta. Incluso hubo quienes señalaron que la similitud entre las frases generó un inesperado cruce de lecturas en el que Tini terminó quedando en el fuera de foco.

Cuándo se separaron Rodrigo De Paul y Cami Homs

La historia de amor entre Cami Homs y Rodrigo De Paul llegó a su fin a mediados de 2022, luego de más de una década de relación y de haber formado una familia junto a sus dos hijos, Francesca y Bautista. La separación tomó gran repercusión mediática debido a la exposición pública que tuvo el futbolista poco tiempo después.

Tras la ruptura, el vínculo entre ambos atravesó momentos de fuerte tensión, especialmente por cuestiones relacionadas con la crianza de sus hijos y la reorganización de sus vidas personales. Durante varios meses, tanto Homs como De Paul quedaron en el centro de la atención mediática.

Con el paso del tiempo, la situación logró encaminarse y ambos reconstruyeron sus vidas sentimentales. Mientras De Paul retomó su relación con Tini Stoessel, Cami encontró estabilidad junto al futbolista José "Principito" Sosa, con quien mantiene una sólida relación.

A cuatro años de aquella separación que marcó la agenda del espectáculo y el deporte, ambos parecen haber encontrado un equilibrio. Sin embargo, cada gesto, declaración o coincidencia que los involucra vuelve a despertar el interés de los seguidores y genera repercusión en las redes sociales.

     

 

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