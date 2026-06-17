"Meté la...", el fuerte grito y enojo de Rodrigo De Paul contra Nico Paz

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Argentina goleó a Argelia con un Messi determinante desde el comienzo

El debut de la Albiceleste tuvo todos los condimentos esperados. El equipo salió decidido a imponer condiciones y encontró rápidamente los caminos para lastimar a una selección argelina que intentó resistir con orden defensivo.

A pesar de algunos momentos donde el conjunto africano logró avanzar y manejar la pelota, Argentina mostró una superioridad evidente. La diferencia apareció en los momentos clave y tuvo como protagonista absoluto a Messi, que volvió a asumir el rol de líder futbolístico.

El capitán argentino manejó los tiempos del partido, participó en la creación de juego y terminó siendo decisivo en el área rival. El hat-trick de Lionel Messi no solo significó tres goles más en su carrera, sino también una nueva demostración de jerarquía en una competencia donde cada detalle importa.

El resultado final reflejó una actuación sólida, aunque durante algunos minutos del segundo tiempo Argelia consiguió tener mayor posesión y jugar cerca del arco argentino. Esa situación fue precisamente la que generó la reacción de uno de los referentes del equipo.

El reto de Rodrigo De Paul a Nico Paz que se volvió viral

Cuando el marcador ya estaba 3-0 y el encuentro parecía sentenciado, Argelia tuvo un tramo en el que logró mover la pelota con comodidad en campo argentino. La Selección no sufría demasiado, pero algunos jugadores entendieron que era necesario mantener la concentración.

En una de esas jugadas apareció Nico Paz intentando recuperar el balón. El joven mediocampista realizó un esfuerzo para presionar, aunque para De Paul no fue suficiente.

Desde cerca, el futbolista del Inter Miami le hizo un pedido directo al jugador más joven: “Meté la pierna, meté la pierna”.

La frase no tuvo un tono de conflicto, sino todo lo contrario: fue una muestra de liderazgo y de la cultura competitiva que caracteriza al grupo argentino. De Paul, uno de los grandes símbolos del equipo en los últimos años, volvió a marcar el estándar de intensidad que se necesita para representar a la Selección.

La imagen rápidamente llamó la atención de los hinchas porque resumió una característica que acompañó a este plantel durante todo el ciclo: nadie tiene permitido desconectarse del partido, ni siquiera cuando la diferencia parece definitiva.

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La mentalidad de campeón sigue presente en la Selección Argentina

Luego del triunfo, Rodrigo De Paul habló sobre el presente del equipo y dejó una frase que resume el objetivo de Argentina en esta nueva competencia internacional.

“Estamos para competir, seguir entrenando y la idea siempre es llegar el primer día e irnos el último. Puede pasar de todo, pero siempre tenemos que respetar los valores que tenemos”, expresó el mediocampista.

Sus palabras reflejan una idea que se repite dentro del plantel: la importancia de mantener la humildad y la concentración. Después de haber conquistado grandes títulos en los últimos años, el desafío ahora pasa por sostener el nivel y demostrar que el equipo todavía tiene hambre de gloria.

Para De Paul, el grupo sabe que cada partido representa una oportunidad para seguir creciendo. La experiencia acumulada no significa conformarse, sino todo lo contrario: implica una responsabilidad mayor.

Argentina no quiere vivir del pasado y busca seguir escribiendo historia.

El elogio de De Paul a Lionel Messi después del triplete

Uno de los puntos destacados de la conferencia posterior al encuentro fue la referencia de De Paul hacia Messi. El mediocampista volvió a remarcar la importancia del capitán dentro y fuera de la cancha.

“Es una ventaja tener a Leo, por cómo maneja el grupo y cómo lleva para adelante, por cómo es. Él no le da bola a los récords individuales, prioriza al grupo y para nosotros es increíble”, señaló.

La relación entre ambos futbolistas se transformó en una de las más reconocidas dentro de la Selección Argentina. Desde hace años, De Paul funciona como uno de los grandes socios del capitán, tanto en el campo de juego como en el vestuario.

El mediocampista también destacó la naturalidad con la que Messi resuelve situaciones que para otros jugadores serían imposibles.

“Messi lo hace tan fácil, lo vemos en el día a día. Está de más agregar cosas, todos saben lo que es. Ahora a seguir paso a paso”, agregó.

La frase volvió a reflejar una realidad que el mundo del fútbol observa desde hace tiempo: Argentina cuenta con un líder que continúa siendo decisivo y que mantiene una influencia enorme sobre sus compañeros.

La emoción de representar a Argentina en un nuevo Mundial

Más allá del resultado deportivo, De Paul también habló del significado personal que tiene vestir la camiseta argentina.

“Siempre es un orgullo llevar esta camiseta y representar al país y a la familia. Mucha emoción por este primer partido y los tres goles de Leo”, afirmó.

El mediocampista dejó en claro que el debut no fue un partido más. Para los futbolistas argentinos, cada aparición en una Copa del Mundo representa una oportunidad única.

El equipo volvió a sentir el apoyo de sus hinchas y comenzó el torneo con una señal positiva. La goleada ante Argelia permitió sumar confianza, aunque dentro del plantel saben que todavía queda mucho camino por recorrer.

Nico Paz, una de las apuestas jóvenes que busca ganarse un lugar

La escena con De Paul también puso el foco sobre Nico Paz, uno de los jóvenes que empieza a ganar protagonismo dentro del seleccionado.

El mediocampista tiene el desafío de adaptarse a un grupo con futbolistas experimentados y una exigencia muy alta. En ese contexto, recibir indicaciones de jugadores como De Paul forma parte del crecimiento.

Lejos de ser una crítica negativa, el pedido del referente puede interpretarse como una señal de confianza. En una Selección donde la competencia interna es permanente, cada entrenamiento y cada minuto en cancha sirven para demostrar que todos están preparados.

El mensaje fue claro: el talento necesita estar acompañado por sacrificio y compromiso.

Una victoria que ilusiona, pero con los pies sobre la tierra

El debut argentino dejó muchas conclusiones positivas. El equipo mostró contundencia ofensiva, solidez colectiva y volvió a tener a Messi como figura central.

Sin embargo, la reacción de De Paul también dejó una lectura importante: Argentina no piensa regalar ningún momento del torneo.

La goleada ante Argelia será recordada por el espectáculo de Messi y sus tres goles, pero también por esos pequeños detalles que explican por qué este grupo se mantiene competitivo.

La Selección sabe que el camino recién comienza. Hay rivales difíciles por delante y cada partido tendrá nuevas exigencias. Pero la primera impresión fue contundente: Argentina llegó al Mundial con hambre, talento y una mentalidad que no permite distracciones.



