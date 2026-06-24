Triple beneficio ANSES: quiénes pueden cobrar más de $246.000 en julio

Por este motivo, el índice de mayo determinará el incremento que comenzará a regir durante julio.

Con esta actualización, la AUH alcanzará los $147.600 por hijo.

No obstante, los beneficiarios no reciben la totalidad del monto todos los meses, ya que ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

Los valores quedarán de la siguiente manera:

Monto total de la AUH: $147.600.

Pago mensual efectivo: $118.079.

Retención mensual: $29.521.

El dinero retenido se recupera posteriormente una vez cumplidos los requisitos establecidos por el organismo.

AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qué pasa con la TARJETA ALIMENTAR

Por qué ANSES retiene el 20% de la AUH

La retención del 20% forma parte del mecanismo de control implementado por el organismo para garantizar que los menores cumplan con determinadas condiciones de salud y educación.

Para recuperar ese dinero, los titulares deben presentar la Libreta AUH, documento que acredita:

Controles médicos.

Calendario de vacunación.

Escolaridad obligatoria.

Una vez presentada la documentación, ANSES libera el monto retenido correspondiente al período acumulado.

La Tarjeta Alimentar continúa en julio

Además de la AUH, millones de familias reciben todos los meses la Tarjeta Alimentar.

El beneficio se acredita automáticamente y no requiere inscripción previa ni trámites adicionales.

Los montos vigentes para julio son:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425.

El objetivo del programa es garantizar el acceso a los alimentos básicos de las familias con menores ingresos.

El refuerzo que supera los $55.000

Las familias con niños pequeños también pueden acceder al refuerzo alimentario correspondiente al Plan de los 1000 Días.

El monto ascenderá a $55.841 durante julio.

Este beneficio está destinado a:

Titulares de la Asignación por Embarazo.

Beneficiarias de la AUH con hijos de hasta 3 años.

El dinero se deposita de manera automática junto con la prestación principal.

Cuánto puede cobrar una familia con un hijo

Una madre con un hijo menor de 3 años que reúna todas las condiciones podrá cobrar:

AUH: $118.079.

Tarjeta Alimentar: $72.250.

Refuerzo del Plan de los 1000 Días: $55.841.

Total: $246.170.

De esta manera, el ingreso mensual supera ampliamente los $240.000.

Cuánto cobra una familia con dos hijos

Los hogares con dos hijos también pueden combinar varias prestaciones.

En estos casos, la AUH alcanzará:

AUH: $236.158.

Tarjeta Alimentar: $113.299.

Total: $349.457.

Si uno de los hijos tiene menos de 3 años y corresponde el refuerzo adicional, los ingresos pueden superar los $405.000.

Las familias con tres hijos pueden cobrar aún más

Los hogares con tres hijos o más continúan siendo los que perciben los ingresos más elevados.

Los montos quedan de la siguiente manera:

AUH: $354.237.

Tarjeta Alimentar: $149.425.

Total: $503.662.

Si además existe un niño menor de 3 años que permita acceder al refuerzo adicional, los ingresos pueden superar los $559.000.

Quiénes pueden cobrar la AUH

La asignación está destinada a:

Personas desocupadas.

Trabajadores informales.

Empleados de casas particulares.

Monotributistas sociales.

La prestación se abona por cada hijo menor de 18 años.

En el caso de hijos con discapacidad no existe límite de edad.

Otras prestaciones que también aumentan

El incremento del 2,1% también impactará sobre otras asignaciones.

Entre ellas:

Asignación por Embarazo.

Asignaciones Familiares.

Ayuda Escolar.

Asignación por Nacimiento.

Asignación por Adopción.

Todas estas prestaciones se ajustan automáticamente bajo la fórmula vigente.

Cómo consultar la fecha de cobro

Los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar: