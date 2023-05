Un sencillo truco de WhatsApp para descubrir con quién habla tu pareja

Si estás listo, el primer paso es tomar el celular de tu pareja y abrir WhatsApp. No necesitas entrar a cada una de las conversaciones o leerlas detalladamente. En su lugar, dirígete a la sección de Ajustes y busca la opción “Almacenamiento y datos”.

Allí, verás un listado de todas las personas con las que tu pareja ha hablado en WhatsApp. La persona que aparece primero es probablemente tú, pero aquella que tiene más peso es la que suele tener conversaciones más largas y frecuentes con tu pareja.

Es importante tener en cuenta que si tu pareja es de los usuarios que tiende a eliminar las conversaciones, es posible que este listado no se vea. Además, si tu pareja no quiere que veas su WhatsApp, es mejor que no insistas o podrías estar generando una relación “tóxica”. Si revisas sus conversaciones a la fuerza, podrías incluso enfrentar una sanción de demanda.

Recuerda siempre que una relación saludable se basa en la confianza y el respeto mutuo, y que el uso de este truco solo debería ser una medida excepcional para resolver dudas o preocupaciones legítimas.