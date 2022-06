Una chica iba a salir con una amiga, le canceló y su excusa se volvió viral en las redes

image.png

En el posteo adjuntó también una captura de la conversación, en la que se ve cómo le dice a la amiga: “No me mates bebé, pero es que dormí dos horas casi si llega”.

Lo que no se esperaba Inés era la respuesta de su amiga. "Amor, no te preocupes. Estoy de parto", escribe esta, junto a una foto de ella desde el hospital. La conversación no ha tardado en hacerse viral con más de 100 mil me gusta y una gran cantidad de respuestas irónicas sobre la interacción entre ambas amigas.

EXCUSA PARA NO SALIR.jpg

"Esto va a pasar el día que me junte con amigas", "Ya se salió de control la situación", "Nueve meses planificando la excusa", "Y si os digo que he tenido amigos que se enfadarían si no voy por eso?", "Ahora te cancelan por cualquier boludes", fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo.