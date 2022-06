Usaba una app para dormir y escuchó una tenebrosa voz que la inquietó: "¿Puedo quitarte las sábanas?"

Cuando se levantó, chequeó en su celular los datos sobre su sueño. Allí se dio cuenta que habían muchos audios de los ronquidos de su perro. Asimismo, la joven aseguró que encontró otro audio distinto. Se trataba de una voz con un acento londinense que la aplicación registró como si alguien hubiese emitido palabras mientras dormía. De todos modos, ella no podía haber hablado ya que al parecer era la voz de un hombre.

El hombre le hacía una presunta pregunta: “¿Puedo quitarte las sábanas?”. Rápidamente, se escucha cómo uno de los perros comienza a ladrar. La joven recordó que ese mismo día había cerrado todas las puertas de su casa. “Sólo me encontraba yo en el dormitorio. Tengo dos perros pequeños y mi hijo (de ocho años) dormía en su propia habitación. La televisión no estaba encendida ni nada, así que estoy totalmente asustada”, contó al medio mencionado.

“Lo escuché una y otra vez, intentando averiguar cómo ShutEye captó esto. Lo que me sorprende es que definitivamente se oye el ladrido de Alan al final de la grabación. El can percibió algo para ladrar así. Si hay algún tipo de ruido siempre ladrará, de lo contrario dormirá de manera profunda”, sumó. La chica no sabe si la voz fue el resultado de una interferencia, un error en la aplicación o un verdadero “intruso” que se metió en su casa. Tampoco descartó que se tratara de un fenómeno paranormal.

La protagonista decidió instalar una cámara a la noche para averiguar qué sucedía. “No sé si reír o llorar, me atemoricé totalmente y ahora voy a tener miedo de irme a dormir. Definitivamente es una voz de hombre, aunque no hay nadie aquí que pudiera haber sido y no conozco a nadie con ese acento”, expresó.

Además, contó que mandó un mensaje al área de soporte de la app pidiendo explicaciones. No se supo si al final hubo una contestación. Hasta el 28 de abril, aún aguardaba una respuesta de la compañía.