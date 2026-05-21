Vacaciones de invierno 2026: cuándo empiezan en Argentina

En tanto, el segundo grupo tendrá receso entre el 13 y el 24 de julio. Allí se encuentran Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Por último, las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero serán del 20 al 31 de julio, convirtiéndose en las jurisdicciones que más tarde iniciarán el descanso escolar.

El calendario fue confirmado por el Consejo Federal de Educación y forma parte de la planificación oficial del ciclo lectivo 2026. Además del receso invernal, cada provincia ya definió las fechas de inicio y finalización de clases, así como también la cantidad de días efectivos de cursada previstos para el año.