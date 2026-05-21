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Cómo saber si seguís teniendo el subsidio al gas en 2026 y qué hacer si fuiste dado de baja

Miles de usuarios buscan confirmar si todavía reciben la asistencia estatal en las tarifas de gas y electricidad. El trámite puede hacerse desde el celular y permite verificar el estado actual del beneficio.

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Cómo saber si seguís teniendo el subsidio al gas en 2026 y qué hacer si fue dado de baja

Cómo saber si seguís teniendo el subsidio al gas en 2026 y qué hacer si fue dado de baja

Con la llegada del frío y el aumento del consumo de calefacción en los hogares, muchos usuarios comenzaron a revisar si todavía cuentan con el subsidio en las tarifas de gas y luz. La consulta puede realizarse de manera online a través de la aplicación oficial Mi Argentina.

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La plataforma permite conocer si el beneficio continúa vigente, además de consultar el período de validez y actualizar datos personales en caso de cambios en la situación económica del hogar.

Cómo consultar si el subsidio del gas sigue activo

Para hacer la verificación, primero hay que descargar la aplicación Mi Argentina desde el celular y acceder con usuario y contraseña.

Una vez dentro de la app, el usuario debe ingresar al apartado “Trámites”. Allí aparecerá el estado de los subsidios vinculados a los servicios públicos.

gas

Si en la sección de gas o electricidad figura la palabra “Sí” junto al período correspondiente, significa que el beneficio continúa activo y debería reflejarse en la factura.

En caso de que no aparezca habilitado, también es posible iniciar desde la misma plataforma el trámite de inscripción o actualización de datos.

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

El subsidio energético está destinado a hogares que cumplan determinadas condiciones económicas y patrimoniales establecidas por el Gobierno nacional.

Entre los principales criterios aparecen:

  • Tener ingresos familiares dentro de los límites establecidos
  • No poseer más de dos propiedades
  • Contar con vehículos con cierta antigüedad
  • Declarar correctamente la composición del grupo familiar

Muchas familias pueden volver a quedar alcanzadas por la asistencia estatal después de cambios en su situación laboral o una caída de ingresos.

Cómo hacer el trámite si no tenés subsidio

Quienes necesiten solicitar el beneficio o actualizar información deben completar el formulario oficial del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), donde se informan ingresos, bienes y datos del hogar bajo declaración jurada.

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