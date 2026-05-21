Cómo saber si seguís teniendo el subsidio al gas en 2026 y qué hacer si fuiste dado de baja

gas

Si en la sección de gas o electricidad figura la palabra “Sí” junto al período correspondiente, significa que el beneficio continúa activo y debería reflejarse en la factura.

En caso de que no aparezca habilitado, también es posible iniciar desde la misma plataforma el trámite de inscripción o actualización de datos.

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

El subsidio energético está destinado a hogares que cumplan determinadas condiciones económicas y patrimoniales establecidas por el Gobierno nacional.

Entre los principales criterios aparecen:

Tener ingresos familiares dentro de los límites establecidos

No poseer más de dos propiedades

Contar con vehículos con cierta antigüedad

Declarar correctamente la composición del grupo familiar

Muchas familias pueden volver a quedar alcanzadas por la asistencia estatal después de cambios en su situación laboral o una caída de ingresos.

Cómo hacer el trámite si no tenés subsidio

Quienes necesiten solicitar el beneficio o actualizar información deben completar el formulario oficial del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), donde se informan ingresos, bienes y datos del hogar bajo declaración jurada.