Cómo saber si seguís teniendo el subsidio al gas en 2026 y qué hacer si fuiste dado de baja

Si en la sección de gas o electricidad figura la palabra “Sí” junto al período correspondiente, significa que el beneficio continúa activo y debería reflejarse en la factura.
En caso de que no aparezca habilitado, también es posible iniciar desde la misma plataforma el trámite de inscripción o actualización de datos.
Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio
El subsidio energético está destinado a hogares que cumplan determinadas condiciones económicas y patrimoniales establecidas por el Gobierno nacional.
Entre los principales criterios aparecen:
- Tener ingresos familiares dentro de los límites establecidos
- No poseer más de dos propiedades
- Contar con vehículos con cierta antigüedad
- Declarar correctamente la composición del grupo familiar
Muchas familias pueden volver a quedar alcanzadas por la asistencia estatal después de cambios en su situación laboral o una caída de ingresos.
Cómo hacer el trámite si no tenés subsidio
Quienes necesiten solicitar el beneficio o actualizar información deben completar el formulario oficial del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), donde se informan ingresos, bienes y datos del hogar bajo declaración jurada.