Antonela Roccuzzo habló del escándalo que involucró a Messi con Nico Occhiato: "Acá el problema es..."

Aunque la actriz salió rápidamente a pedir disculpas por haber replicado una información falsa, el episodio provocó una enorme escándalo tanto los medios como en las redes sociales. En ese contexto, comenzaron a circular versiones que aseguraban que Antonela Roccuzzo había dejado de seguir tanto a Nico Occhiato como a las cuentas vinculadas al canal de streaming.

La versión se expandió con rapidez y tomó gran dimensión en las plataformas digitales. Sin embargo, fue la propia esposa de Messi quien decidió intervenir para poner fin a las especulaciones. Según reveló Yanina Latorre, días pasados recibió un mensaje directo de Antonela solicitándole que aclarara públicamente la situación.

“Me escribió Antonela y me pidió que desmienta categóricamente, lo tengo acá escrito por ella. Y lo voy a leer porque siguen diciendo que dejó de seguir a Nico Occhiato. Me dice: ‘Me meten a mí. Yo no hablo, yo no soy pública’”, contó la panelista.

Luego, compartió otro fragmento de la conversación que mantuvo con ella: “Acá el problema es lo que pasó ayer y lo dijo otra persona, y ya me meten a mí porque quieren hacer ver que estoy enojada. Si tenés la oportunidad me podrías desmentir”.

Más allá de la controversia, la jornada terminó con buenas noticias para la familia. Antonela Roccuzzo se mostró tranquila y feliz luego de la recuperación de su suegro y también por el enorme desempeño de su esposo dentro de la cancha. Con los dos goles que marcaron la victoria argentina, Lionel Messi volvió a escribir una página histórica al transformarse en el futbolista con más goles convertidos en partidos mundialistas, alcanzando hasta el momento la impresionante cifra de 18 tantos.

Cómo alentó Antonela Roccuzzo a Messi en el partido de Argentina contra Austira tras la preocupación por su papá

La Selección Argentina afrontó su segundo compromiso en el Mundial 2026 por el Grupo J ante Austria, luego del contundente debut con triunfo frente a Argelia.

Una vez más, Lionel Messi fue determinante. Tras fallar un penal en el arranque del encuentro, el capitán argentino logró recuperarse rápidamente y abrió el marcador antes del descanso. Ya en los minutos finales, volvió a aparecer para sellar el 2-0 definitivo con otro tanto.

Como ocurre habitualmente, Antonela Roccuzzo siguió de cerca cada instante del partido junto a sus tres hijos. La familia estuvo presente en el estadio de Dallas, Estados Unidos, donde miles de hinchas argentinos acompañaron al seleccionado.

En las horas previas al encuentro, se viralizaron imágenes de la rosarina compartiendo momentos con los fanáticos, quienes se acercaron para saludarla y tomarse fotografías. Con amabilidad y una sonrisa, accedió a cada pedido.

La presencia de Antonela se dio en un contexto especial para la familia, mientras Jorge Messi estuvo internado los últimos días. Además, recientemente llamó la atención por sus repetidos comentarios en las publicaciones mundialistas de Messi, una coincidencia que muchos seguidores interpretaron como una cábala.