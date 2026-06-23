No hay más palabras, simplemente Messi: los medios del mundo se rindieron a los pies del "10"

La actuación frente a Austria sumó un nuevo capítulo a una carrera incomparable. Mientras Argentina celebra una nueva victoria, el mundo del fútbol vuelve a rendirse ante un jugador que, a los 39 años, continúa escribiendo páginas memorables y dejando claro que su magia permanece intacta. Noticia en desarrollo.

"Messi no para nunca: Supera a Klose como goleador en los mundiales", dice la Gazzetta dello sport. El diario italiano que ira "objetivamente" el mundial porque la azzurra no pudo clasificar. Messi, desde hace 21 años, asombra al mundo cada vez que juega.

Leo Messi, el rey del fútbol para el mundo

Messi juega, brilla, hace goles, rompe records y deslumbra al mundo a los 39 años. Único. (Foto: Reuters)

El capitán argentino volvió a ser el gran protagonista del Mundial 2026 y la prensa internacional reaccionó con una catarata de elogios tras su actuación decisiva en la victoria de Argentina sobre Austria. A los 39 años, el rosarino sigue acumulando records, desafiando el paso del tiempo y generando admiración en todos los rincones del planeta.

Los principales medios deportivos destacaron tanto su influencia en el juego como la marca histórica que alcanzó en el torneo. En Italia, el diario La Gazzetta dello Sport abrió con un contundente: "Messi no se detiene más: 18 goles en los Mundiales y deja atrás a Klose", resaltando que el argentino se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

En Brasil, Placar también puso el foco en la dimensión histórica de su actuación: "Messi marca y se convierte en el mayor goleador de la historia de la Copa del Mundo". La publicación destacó que el capitán argentino superó los registros anteriores y sigue ampliando una carrera única.

Desde España, Mundo Deportivo eligió una definición que resume el sentimiento de millones de aficionados: "Messi, el mejor de la historia". Mientras tanto, otros medios europeos remarcaron que el número 10 continúa dominando la escena internacional pese a estar cerca de cumplir cuatro décadas.

En Inglaterra, los titulares destacaron que Messi volvió a liderar a la Albiceleste hacia la clasificación y subrayaron su capacidad para definir partidos en los momentos más importantes. En Francia, L'Équipe lo bautizó como "Maître du Monde" ("Maestro del Mundo"), en reconocimiento a su influencia permanente en la máxima competencia del fútbol.

Los diarios argentinos tampoco ocultaron la admiración. Algunos lo definieron como "el rey del gol mundial", mientras que otros remarcaron que sigue rompiendo récords que parecían inalcanzables.

Entre goles, asistencias y actuaciones memorables, Messi continúa escribiendo capítulos extraordinarios de una carrera irrepetible. A los 39 años, cuando muchos pensaban que el tiempo podía alcanzarlo, el capitán argentino responde de la única manera que conoce: brillando sobre el césped y obligando al mundo entero a volver a hablar de él.