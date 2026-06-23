En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Scaloni
Selección Argentina
MUNDIAL 2026

Scaloni piensa en 16avos.: la decisión del DT de la Selección Argentina tras asegurar el primer puesto

Tras el triunfo ante Austria y la posterior caída de Jordania frente a Argelia, la Selección Argentina se aseguró el liderazgo matemático del Grupo J. El entrenador anticipó modificaciones para cuidar físicos de cara a los 16vos de final.

Banner Seguinos en google DESK
Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Foto: REUTERS/Hannah Mckay

El panorama de la fase de grupos se resolvió antes de lo previsto para los vigentes defensores del título. La Selección Argentina derrotó a Austria por 2-0 y, como Jordania cayó ante Argelia esta madrugada, se aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el primer lugar del Grupo J. Con el objetivo principal de esta etapa ya cumplido de forma matemática, la Albiceleste cerrará su participación en la zona ante el conjunto asiático con la tranquilidad de poder preservar futbolistas. Ante este escenario, el director técnico Lionel Scaloni ya avisó públicamente que habrá rotación en la alineación titular.

Leé también El mapa de los 16avos de final: los posibles rivales de la Selección Argentina en la próxima ronda del Mundial
REUTERS/Kai Pfaffenbach

"La clasificación no nos cambia nada, todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos. Ahora analizaremos. La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos", aseguró el DT durante la conferencia de prensa posterior al triunfo ante los europeos. De esta manera, quedó en evidencia que se vendrán múltiples modificaciones en la estructura habitual para afrontar el último compromiso del cuadrangular.

Qué jugadores cuidará Lionel Scaloni en el partido frente a Jordania

El ajustado calendario obliga al cuerpo técnico a ser sumamente meticuloso con las cargas físicas. El próximo encuentro de la Albiceleste será este sábado, desde las 23:00 horas en Dallas, por lo que el plantel tendrá pocos días de descanso. Con la mente puesta en el duelo de la próxima instancia eliminatoria, la premisa dirigencial es clara: no arriesgar a absolutamente nadie.

Si bien habrá que esperar al avance de los días y a las sesiones de entrenamiento para vislumbrar el equipo definitivo, es un hecho que uno de los ausentes será Cristian "Cuti" Romero. El defensor central, que salió reemplazado ante Austria tras sufrir un golpe en la rodilla derecha (zona en la que había padecido un esguince en la antesala del torneo), será preservado por el cuerpo técnico. Asimismo, Scaloni evaluará el desgaste de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez, tres baluartes indispensables que completaron los primeros dos partidos del Mundial sin ser reemplazados.

Quiénes podrían sumar minutos y ganar rodaje en la Selección Argentina

La rotación también se presenta como una oportunidad ideal para aquellos futbolistas que buscan ponerse a punto desde lo futbolístico tras arrastrar complicaciones físicas. Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, dos que habían empezado lesionados el certamen, sumaron minutos ante Austria y no hay que descartar que Scaloni les dé la chance de ser titulares para ganar mayor ritmo de competencia de cara a los playoffs. El resto de los nombres que ingresarán en la rotación se irá definiendo luego de evaluar cómo terminó cada integrante del plantel en los próximos entrenamientos.

¿Jugará Lionel Messi en el cierre del Grupo J ante Jordania?

El gran foco de atención de los hinchas estará puesto en la decisión que se tome respecto al capitán del equipo. Lionel Messi, que este miércoles cumplirá 39 años, tuvo un arranque mundialista maravilloso y ya lleva cinco goles anotados en apenas dos presentaciones. Esta espectacular racha le permitió convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales con 18 tantos, superando la marca mítica del alemán Miroslav Klose, quien quedó relegado al segundo lugar con 16 conquistas. Debido a este presente implacable, el público futbolero esperará con ansias ver si el astro rosarino suma minutos ante los asiáticos para intentar seguir ampliando su legendaria marca internacional.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Scaloni Selección Argentina Mundial 2026
Notas relacionadas
El Kun Agüero sufrió un accidente en Dallas antes del partido de Argentina y revelaron cómo se encuentra
Argelia ganó un partido agónico contra Jordania y Argentina clasificó como líder de grupo
Scaloni, en conferencia: el "golpe" por el penal errado, la preocupación por el "Cuti" y el posible recambio ante Jordania

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar