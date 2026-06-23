Scaloni piensa en 16avos.: la decisión del DT de la Selección Argentina tras asegurar el primer puesto

Quiénes podrían sumar minutos y ganar rodaje en la Selección Argentina

La rotación también se presenta como una oportunidad ideal para aquellos futbolistas que buscan ponerse a punto desde lo futbolístico tras arrastrar complicaciones físicas. Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, dos que habían empezado lesionados el certamen, sumaron minutos ante Austria y no hay que descartar que Scaloni les dé la chance de ser titulares para ganar mayor ritmo de competencia de cara a los playoffs. El resto de los nombres que ingresarán en la rotación se irá definiendo luego de evaluar cómo terminó cada integrante del plantel en los próximos entrenamientos.

¿Jugará Lionel Messi en el cierre del Grupo J ante Jordania?

El gran foco de atención de los hinchas estará puesto en la decisión que se tome respecto al capitán del equipo. Lionel Messi, que este miércoles cumplirá 39 años, tuvo un arranque mundialista maravilloso y ya lleva cinco goles anotados en apenas dos presentaciones. Esta espectacular racha le permitió convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales con 18 tantos, superando la marca mítica del alemán Miroslav Klose, quien quedó relegado al segundo lugar con 16 conquistas. Debido a este presente implacable, el público futbolero esperará con ansias ver si el astro rosarino suma minutos ante los asiáticos para intentar seguir ampliando su legendaria marca internacional.