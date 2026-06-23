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Diego Latorre cuestionó a Flor Peña por la falsa noticia en Luzu sobre el padre de Messi: "Chocante"

Diego Latorre se refirió en SQP al escándalo que rodeó a Florencia Peña en Luzu al dar al aire una falsa noticia sobre el padre de Messi.

23 jun 2026, 09:55
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Diego Latorre cuestionó a Flor Peña por la falsa noticia en Luzu sobre el padre de Messi: Chocante

Diego Latorre cuestionó a Flor Peña por la falsa noticia en Luzu sobre el padre de Messi: "Chocante"

Diego Latorre cuestionó a Flor Peña por la falsa noticia en Luzu sobre el padre de Messi: Chocante

Diego Latorre cuestionó a Flor Peña por la falsa noticia en Luzu sobre el padre de Messi: "Chocante"

Tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Austria por 2 a 0 en el segundo partido del Mundial 2026, Diego Latorre habló en el programa SQP (América Tv) y se refirió a la polémica que rodeó a Luzu la semana pasada cuando Florencia Peña anunció al aire una falsa noticia sobre el padre de Messi que luego rectificó.

Consultado por Yanina Latorre sobre ese tema, el ex futbolista marcó su firme postura y cuestionó el accionar de Flor Peña: "Me pareció que ese tipo de cosa, seas periodista o no, hay que chequearlas. Yo no me animaría a dar una noticia de esa índole sin verificarlo".

"La forma en que lo dijo quizá me resultó un poco chocante porque es una noticia que se comunica aunque sea fingiendo dolor por más que no lo sientas", continuó.

Y agregó categórico: "Sabés la cercanía que tengo con Messi, no lo conozco al padre y a mí me duele mucho cualquier muerte. Pero no es la manera fría de comunicarlo, eso sí lo vi, lo pude percibir y creo que todos estamos de acuerdo en eso".

"No es la forma y además sin chequear. Cuando uno está en frente de un micrófono hay qye tener cierta responsabilidad. Una opinión es una opinión, una información hay que chequearla con las fuentes y recién ahí darla al aire, más de este calibre", indicó Diego Latorre.

En ese sentido, remarcó que Messi no se vio afectado por la magnitud que alcanzó el tema, algo que se vio reflejado en los dos goles convertidos en el partido.

"Para mí es un tema que Messi tiene la suficiente contención en el grupo y se apoya en ellos para los momentos difíciles. Él no se trata como un galáctico, lo vive de forma natural", remarcó.

Y llenó de elogios a Messi y su humildad: "Es lo que todos soñamos ser al igual que Maradona cuando empezas a jugar al fútbol. A veces el éxito te contamina mentalmente y es un enemigo, no un aliado. La gente con el 10 por ciento del éxito de Messi cambia radicalmente como ser humano, empieza a mirarte de arriba, y él para nada", concluyó.

Le dieron el alta a Jorge Messi

Ángel de Brito reveló en LAM (América Tv) que Jorge Messi recibió el alta médica y ya se encuentra en Rosario junto a su esposa Celia.

"Les mandamos un beso a Celia y a Jorge que están ya en Rosario, ya se volvieron, les dieron el alta. Así que la mejor noticia además del partido", reveló el conductor con evidente felicidad por poder compartir la novedad.

El regreso de Jorge a su ciudad natal marca un cierre esperanzador para días que habían estado cargados de preocupación. La familia Messi, siempre bajo la mirada pública, atraviesa este momento con la tranquilidad de saber que la salud del padre del futbolista vuelve a estar en orden.

Tras la victoria de Argentina frente a Austria en el Mundial 2026 por 2 a 0, con dos goles de Messi, el conductor de LAM dio la noticia más feliz para el capitán argentino y su familia.

     

 

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