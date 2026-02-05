El Gobierno anunció la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos

Después de más de un año de negociaciones, desde que Trump anunció en 2024 el endurecimiento de su política de aranceles, en la Casa Rosada y el Ministerio de Economía salieron a celebrar en redes la noticia anunciada por Quirno.

"MA&AGA", fue el primer mensaje difundido por el presidente Javier Milei en la misma red social X, elegida por el gobierno argentino para hacer el anuncio que en la Casa Rosada calificaron como "histórico". El presidente reposteó así una foto publicada por el canciller Quirno con la firma del acuerdo.

Minutos más tarde, la Casa Rosada confirmaba los detalles del acuerdo marco que había sido anunciado en noviembre del año pasado por el secretario de Estado norteamericano, Scott Bessent en un claro respaldo a la administración de Javier Milei después del triunfo del gobierno en las elecciones legislativas de octubre, con un comunicado oficial de la Oficina del Presidente.

"La Oficina del Presidente informa que la República Argentina y los Estados Unidos de América han firmado el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos que consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional y en una mirada moderna de la complementariedad comercial", comienza el comunicado de la Casa Rosada.

Noticia en desarrollo