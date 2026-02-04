Alarmante mensaje de una víctima de pedofilia apuntando a Andrea Rincón

Cabe recordar que, además de ser amiga de Jey Mammón, Andrea Rincón fue una de las pocas famosas que salió a respaldarlo públicamente cuando explotó el escándalo. Según su visión, todo formó parte de una historia mal contada y sostenía que el conductor había sido acusado injustamente.

Esta semana, volvió a hablar del tema en Puro Show y reafirmó su posición: "Él no podía salir a la calle ni en España. Se fue allá para estar en paz y tenía un tipo en el avión filmando al lado. No sé si hubiese soportado lo que soportó él".

Sincera, cerró: "Creo que había mucha envidia de muchos colegas, sino no se entiende el ensañamiento. A Pettinato no le hicieron lo mismo... con Jey fue tremendo. Él dio un salto heavy en su carrera y eso dio envidia, molestó".