Alarmante mensaje de una víctima de pedofilia apuntando a Andrea Rincón
Una víctima de pedofilia publicó un descargo contundente donde apunta directamente a Andrea Rincón.
Alarmante mensaje de una víctima de pedofilia apuntando a Andrea Rincón
En 2023 estalló en los medios un escándalo que involucró a Jey Mammón por una grave denuncia. El denunciante fueLucas Benvenuto, un patinador que inició una causa por una serie de presuntos abusos que se habrían iniciado en 2006, cuando él tenía 14 años.
La denuncia había sido presentada durante la pandemia, pero salió a la luz tiempo después, por lo que Jey Mammón fue cancelado. El conductor se tomó un tiempo para negar los cargos, aunque admitió que había mantenido con él un vínculo romántico, pero remarcó que Lucas tenía 16 años y no 14.
Con el paso del tiempo, la causa prescribió y el tema quedó en la nada. Luego, Jey Mammón volvió a trabajar primero en teatro y más tarde en televisión. Sin embargo, esta semana Andrea Rincón volvió a hacer una encendida defensa del conductor en Puro Show (El Trece). Allí, aseguró entre otras cosas que su crecimiento “había molestado” y que por eso “se lo quiso bajar”.
Al escuchar esas declaraciones, Benvenuto no pudo contener la angustia y usó su canal de Instagram para expresarse."Menos personas como Andrea Rincón se necesitan en este mundo", escribió junto a un emoji de un corazón vendado.
Cabe recordar que, además de ser amiga de Jey Mammón, Andrea Rincón fue una de las pocas famosas que salió a respaldarlo públicamente cuando explotó el escándalo. Según su visión, todo formó parte de una historia mal contada y sostenía que el conductor había sido acusado injustamente.
Esta semana, volvió a hablar del tema en Puro Show y reafirmó su posición: "Él no podía salir a la calle ni en España. Se fue allá para estar en paz y tenía un tipo en el avión filmando al lado. No sé si hubiese soportado lo que soportó él".
Sincera, cerró: "Creo que había mucha envidia de muchos colegas, sino no se entiende el ensañamiento. A Pettinato no le hicieron lo mismo... con Jey fue tremendo. Él dio un salto heavy en su carrera y eso dio envidia, molestó".