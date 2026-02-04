En vivo Radio La Red
China Suárez
QUEDÓ GOLPEADA

La humillación que sufrió La China Suárez de quien menos se lo esperaba

En medio de un momento profesional y personal muy importante, La China Suárez recibió un duro golpe de parte de quien menos se lo esperaba.

El estreno de La China Suárez en el prime time de El Trece con La hija del fuego: la venganza de la bastarda prometía convertirse en uno de los grandes acontecimientos televisivos de la temporada. Sin embargo, los primeros números de rating dejaron una señal preocupante y, sobre todo, una escena inesperada que muchos interpretaron como una verdadera humillación para la actriz.

El lunes, en su debut, la ficción tuvo un arranque muy flojo y apenas alcanzó los 3,5 puntos de rating. El dato encendió alarmas dentro del canal, ya que se trataba de una apuesta fuerte para recuperar audiencia en el horario central. Pero lo que terminó generando mayor impacto fue la comparación inmediata con otro ciclo del mismo canal.

Ese mismo día, El Zorro, una repetición que se emite al mediodía, también marcó 3,5 puntos. El contraste no pasó desapercibido en redes sociales, donde muchos usuarios remarcaron que la nueva producción de ficción no había logrado superar ni siquiera a un clásico de archivo.

La situación parecía difícil de revertir, pero el martes la serie protagonizada por La China logró levantar un poco. Según las mediciones, el segundo capítulo alcanzó los 4,5 puntos, mostrando una leve recuperación que podría haber significado un alivio para la actriz y para las autoridades de programación.

Sin embargo, la sorpresa volvió a golpear por el lado menos pensado: El Zorro también subió y volvió a imponerse. La repetición del histórico personaje trepó a 4,8 puntos, superando nuevamente a la ficción de estreno y dejando a la producción de El Trece en una posición incómoda.

De esta manera, el inicio de La hija del fuego: la venganza de la bastarda se presenta como un desafío complejo. Si bien hubo un crecimiento en la segunda emisión, los números siguen siendo bajos para el prime time y el hecho de perder frente a un programa de mediodía expuso una realidad que nadie esperaba.

Mientras tanto, el canal deberá definir si apuesta a sostener la ficción en pantalla con el objetivo de que consolide audiencia o si toma medidas para evitar que el rendimiento siga por debajo de lo esperado. Por lo pronto, el debut de La China Suárez quedó marcado por una comparación que rápidamente se volvió viral y que dejó en evidencia un arranque más complicado de lo que imaginaban.

