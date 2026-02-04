La humillación que sufrió La China Suárez de quien menos se lo esperaba

Sin embargo, la sorpresa volvió a golpear por el lado menos pensado: El Zorro también subió y volvió a imponerse. La repetición del histórico personaje trepó a 4,8 puntos, superando nuevamente a la ficción de estreno y dejando a la producción de El Trece en una posición incómoda.

De esta manera, el inicio de La hija del fuego: la venganza de la bastarda se presenta como un desafío complejo. Si bien hubo un crecimiento en la segunda emisión, los números siguen siendo bajos para el prime time y el hecho de perder frente a un programa de mediodía expuso una realidad que nadie esperaba.

Mientras tanto, el canal deberá definir si apuesta a sostener la ficción en pantalla con el objetivo de que consolide audiencia o si toma medidas para evitar que el rendimiento siga por debajo de lo esperado. Por lo pronto, el debut de La China Suárez quedó marcado por una comparación que rápidamente se volvió viral y que dejó en evidencia un arranque más complicado de lo que imaginaban.