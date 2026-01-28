Vacacionaba en la playa, convulsionó en pleno mar y los guardavidas le salvaron la vida

Posteriormente, una ambulancia del servicio de emergencias lo trasladó al sanatorio Cantegril, donde quedó internado para recibir atención médica y seguimiento de su estado.

Según informó el sitio FM Gente Uruguay, desde la Intendencia de Maldonado indicaron que se trataría de una picadura de avispa y que el hombre sería alérgico, lo que habría desencadenado el cuadro.

Bariloche: una turista se tiró por una cascada, se golpeó la cabeza contra una roca y murió

Una turista bonaerense perdió la vida luego de arrojarse por una cascada en Bariloche, golpearse la cabeza contra una roca y quedar sin vida en el lugar. El trágico episodio ocurrió en la Cascada Frey, ubicada al final del brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi, dentro del Parque Nacional.

Según informaron autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi, la víctima, una mujer de aproximadamente 50 años, oriunda de Pilar, se habría deslizado por un sector de la cascada, que no está habilitado para ese tipo de actividad. “Lamentablemente, utilizó la cascada como tobogán, se golpeó y murió”, confirmaron fuentes oficiales.

cascada

De acuerdo al comunicado difundido por el organismo, la mujer había llegado al lugar en una embarcación particular, acompañada por otras personas. Tras la caída, fue retirada del agua por quienes se encontraban en la zona, quienes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no lograron revertir la situación.

Peritos policiales indicaron que la turista sufrió un golpe fatal en la nuca contra una roca, lo que le provocó la muerte de manera inmediata. Testigos señalaron que la mujer estaba acompañada por su esposo, de 57 años, quien pidió auxilio e intentó asistirla tras el accidente.

Luego del hecho, se desplegó un operativo de emergencia con la intervención de guardaparques, personal del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de Prefectura Naval Argentina. Recién cerca de la 1 de la madrugada se logró retirar el cuerpo del agua.

Una vez constatado el fallecimiento, se dio intervención a la fiscalía, que ordenó las primeras pericias para determinar las circunstancias del accidente. El cuerpo fue trasladado por tierra desde la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y luego hasta Bahía López, donde la Policía de Río Negro realizó las pericias correspondientes y dispuso el traslado a la morgue local.

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi reiteraron que está totalmente prohibido utilizar cascadas como toboganes, debido al alto riesgo que implica esta práctica. “Las cascadas no están aptas para este tipo de actividades por extremas razones de seguridad”, advirtieron.

“Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos profundamente este hecho y acompañamos a los familiares y amigos de la víctima en este difícil momento”, expresaron en el comunicado oficial.