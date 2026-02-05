El desesperado pedido de la abogada argentina acusada de gestos racistas en Brasil

Luego de que tomara estado público la nueva ofensiva judicial, el abogado de la joven reconoció que actualmente tramita un habeas corpus para que Páez pueda volver a la Argentina y seguir el proceso desde su domicilio.

“Hasta el día de la fecha no tenemos respuesta por parte de la justicia brasileña. Por eso, en paralelo, realizamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se solicitaron las medidas cautelares pertinentes para destrabar esta situación”, reconoció Robles.

abogada

En la misma línea, explicó: “No hay antecedentes condenatorios por este hecho en Brasil, pero es un delito muy grave que ya se toma como un proceso muy extenso”.

“No tenemos garantía de nada. Hay que ver el tema de la intervención jurídica ante la violación flagrante de los derechos humanos y del principio de inocencia”, concluyó el letrado, quien espera una respuesta judicial en los próximos días.