Se cruzó con su ex y la nueva pareja y terminaron a las trompadas en medio de un museo

En las imágenes se observa cómo varios visitantes intentan intervenir para separarlos, aunque sin lograrlo de inmediato.

De acuerdo con el testimonio de una de las personas que presenció la escena y registró el video, la pelea se desató tras el encuentro fortuito entre la pareja y el ex de la mujer mientras recorrían las instalaciones del centro cultural. La situación generó momentos de desconcierto y temor entre quienes se encontraban en el lugar, incluidos niños y familias.

Hasta el momento no trascendió si alguno de los protagonistas resultó con lesiones de gravedad ni si se radicó una denuncia formal tras el episodio. Tampoco se informó sobre la intervención de personal policial dentro del museo.

El hecho se suma a otros episodios recientes de violencia vinculados a conflictos sentimentales, como el ocurrido días atrás en la ciudad bonaerense de Zárate, donde una discusión entre dos hombres terminó con un homicidio en una estación de servicio, un caso que también es investigado por la Justicia.

La pelea en plena autopista entre un motociclista y un auto

Un violento episodio de tránsito ocurrido en la autopista Buenos Aires–La Plata, en sentido a la Capital, sorprendió a los conductores que circulaban por la zona. Un motociclista y el conductor de un auto protagonizaron una fuerte discusión que escaló hasta una pelea en plena calzada, luego de una maniobra que el motociclista consideró peligrosa.

Según relató el propio motociclista, el automovilista habría intentado encerrarlo contra la banquina mientras circulaban. La situación derivó en una detención inesperada en uno de los carriles de la autopista y en un enfrentamiento verbal y físico que quedó registrado en un video filmado por otro motociclista que venía detrás.

En la grabación se percibe la tensión del momento. El testigo, mientras registraba la escena, expresó su preocupación por la actitud del conductor del auto y lanzó: “Está re loco este chabón”, en un intento por describir la peligrosidad de lo que estaba ocurriendo.

Las imágenes muestran al motociclista frenando en medio del tránsito, con camiones, camionetas y autos pasando a escasa distancia. En ese contexto, comenzó a patear y golpear el vehículo y, cuando el automovilista bajó la ventanilla, le arrojó un golpe de puño.