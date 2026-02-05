El beneficio que muchos desconocen y que va a mejorar tu vida sexual y tu bolsillo

Por eso, quienes pagan una prepaga u obra social y compran preservativos con frecuencia podrían estar perdiendo dinero sin necesidad, ya que tienen la posibilidad de exigir el reintegro total del gasto o acceder al método sin pagar de su bolsillo.

La clave está en consultar en cada cobertura cuáles son los pasos a seguir, qué documentación se necesita y cómo se tramita el reintegro o la entrega, ya que cada empresa maneja procedimientos distintos. Sin embargo, el derecho existe y está respaldado por ley.

En tiempos donde cada gasto cuenta, este tipo de beneficio puede marcar una diferencia real en la economía diaria, además de garantizar algo fundamental: el acceso a la prevención y al cuidado sexual como parte de la salud.