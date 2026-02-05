El beneficio que muchos desconocen y que va a mejorar tu vida sexual y tu bolsillo

En Argentina existe un beneficio que muy pocas personas conocen, pero que puede representar un ahorro importante todos los meses y, al mismo tiempo, mejorar la vida sexual de quienes deciden cuidarse sin resignar comodidad ni seguridad.
En Argentina existe un beneficio que muy pocas personas conocen, pero que puede representar un ahorro importante todos los meses y, al mismo tiempo, mejorar la vida sexual de quienes deciden cuidarse sin resignar comodidad ni seguridad.
Se trata de la cobertura obligatoria de métodos anticonceptivos por parte de obras sociales y prepagas. Según establece la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, estos sistemas de salud deben garantizar el acceso gratuito a distintos métodos de prevención, sin discriminación de género y sin coseguros.
Entre los elementos incluidos en esta cobertura se encuentran los preservativos, que deben ser reintegrados al 100% o provistos sin costo, dependiendo del sistema y el mecanismo de entrega que tenga cada prestadora.
La normativa también contempla otros métodos anticonceptivos como pastillas, DIU e implantes, que también deben estar cubiertos en su totalidad. En muchos casos, el problema es que los usuarios desconocen este derecho o no saben cómo reclamarlo correctamente.
Por eso, quienes pagan una prepaga u obra social y compran preservativos con frecuencia podrían estar perdiendo dinero sin necesidad, ya que tienen la posibilidad de exigir el reintegro total del gasto o acceder al método sin pagar de su bolsillo.
La clave está en consultar en cada cobertura cuáles son los pasos a seguir, qué documentación se necesita y cómo se tramita el reintegro o la entrega, ya que cada empresa maneja procedimientos distintos. Sin embargo, el derecho existe y está respaldado por ley.
En tiempos donde cada gasto cuenta, este tipo de beneficio puede marcar una diferencia real en la economía diaria, además de garantizar algo fundamental: el acceso a la prevención y al cuidado sexual como parte de la salud.